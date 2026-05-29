अजमेर हत्याकांड : दूसरी शादी के बाद कांग्रेस नेता का बिखरा परिवार, नफरत ने छीन ली चार जिंदगियां

पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि रामसिंह चौधरी ने 2004 में सुनीता देवी से शादी की। उसके सुनीता से बेटी व बेटा था। सरपंच रहने के दौरान हुए झगड़े में जेल जाने के बाद रामसिंह की मुलाकात वकील सुरज्ञानदेवी से हुई। सुरज्ञान का भाई भी जेल में था। वह उनका केस भी लड़ रही थी। ऐसे में रामसिंह का केस भी उसने ले लिया। मेल-मुलाकात प्रेम संबंध में तब्दील हो गई। जेल से बाहर आने के बाद 2019 में सुरज्ञान से शादी रचा ली। सुनीता अपने दोनों बच्चों के लिए दूसरी शादी के बाद भी पति की प्रताड़नाएं झेलती रही।