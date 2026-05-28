हादसा नहीं- प्लांड मर्डर! पूर्व सरपंच समेत 4 लोगों की मौत मामले में खुलासा, पहली पत्नी ने रची थी साजिश

राजस्थान के अजमेर जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली आपराधिक खबर सामने आ रही है। जिले के बोराड़ा थाना क्षेत्र में पूर्व सरपंच परिवार के सदस्यों की कार में जलकर हुई रहस्यमयी मौत का मामला अब पूरी तरह से तिहरे हत्याकांड में तब्दील हो चुका है। पुलिस की शुरुआती जांच में जिसे एक दर्दनाक सड़क हादसा और कार की तकनीकी खराबी के कारण लगी आग माना जा रहा था, वह वास्तव में एक सोची-समझी हत्या की साजिश निकली। अजमेर पुलिस ने इस पूरे मामले का आधिकारिक तौर पर पटाक्षेप करते हुए बताया कि घटना की मुख्य सूत्रधार पूर्व सरपंच के परिवार से जुड़ी पहली पत्नी सुनीता है। सुनीता ने अपने ही नाबालिग बेटे और बेटी के साथ मिलकर इस पूरे जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया और बाद में कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए साक्ष्यों को नष्ट करने के इरादे से पूरी कार को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के बल पर इस पूरे मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश किया है।