DK Shivakumar : राजस्थान में निभाई थी ‘संकटमोचक’ की भूमिका, अब बनने जा रहे कर्नाटक CM, जानें ‘ख़ास’ कनेक्शन

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संकटमोचक डीके शिवकुमार अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने जा रहे हैं। इस बड़ी राजनीतिक हलचल के बीच राजस्थान की राजनीति में भी उनकी खूब चर्चा हो रही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कर्नाटक की जमीन से आने वाले डीके शिवकुमार का राजस्थान की लीडरशिप और यहां की सांगठनिक व्यवस्था से बेहद पुराना और मजबूत रिश्ता रहा है। जब-जब राजस्थान कांग्रेस के भीतर कोई बड़ा राजनीतिक गतिरोध पैदा हुआ या आलाकमान को किसी बेहद मजबूत दूत की जरूरत महसूस हुई, तब-तब डीके शिवकुमार का नाम सबसे आगे आया। वे न केवल राजनीतिक मोर्चे पर बल्कि प्रशासनिक और धार्मिक यात्राओं के सिलसिले में भी कई बार राजस्थान आ चुके हैं। आज जब वे अपने राजनीतिक जीवन के सर्वोच्च पद यानी मुख्यमंत्री की शपथ लेने की ओर बढ़ रहे हैं, तो मरुधरा के कांग्रेसी हलकों में उनके पुराने दौरों और फैसलों को याद किया जा रहा है।