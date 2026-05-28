Rajasthan Petrol Pump Strike: ‘बेमियादी हड़ताल’ के ऐलान के बीच अब केंद्र सरकार का ‘जवाब’, साफ़ की पूरी स्थिति

राजस्थान में 1 जून 2026 से होने वाली पेट्रोल पंप डीलर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर राज्य के उपभोक्ताओं में मची ईंधन संकट की आशंकाओं के बीच अब केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में दखल दिया है। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि देश के पास खुदरा और औद्योगिक दोनों तरह की प्रत्येक घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त से भी अधिक आपूर्ति उपलब्ध है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs), राज्य सरकारों और उद्योग निकायों के साथ निरंतर संपर्क स्थापित किया है। सरकार के इस कड़े और स्पष्ट रुख के बाद राजस्थान में हड़ताल को लेकर चल रही चर्चाओं को एक नया प्रशासनिक मोड़ मिल गया है, जहां अब केंद्र सरकार ने राज्यों को अनधिकृत भंडारण और ईंधन के डायवर्जन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।