राजस्थान BJP अध्यक्ष मदन राठौड़ की नई EV कार, ‘भगवा’ रंग बना चर्चा की वजह 

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की एक नई EV कार खूब सुर्खियां बटोर रही है। सामने आया है कि मदन राठौड़ को उनके एक करीबी मित्र ने भगवा रंग की एक आधुनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) कार तोहफे में दी है। इस अनूठे उपहार के बाद अब राजस्थान बीजेपी के मुखिया इसी 'भगवा' इलेक्ट्रिक कार में सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसने न केवल कार्यकर्ताओं का ध्यान खींचा है बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का एक नया विषय खड़ा कर दिया है। बता दें कि बुधवार को जब मदन राठौड़ इस भगवा इलेक्ट्रिक वाहन से जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, तो वहां मौजूद पार्टी पदाधिकारियों और मीडियाकर्मियों ने इस नई गाड़ी को लेकर उत्सुकता जाहिर की। मदन राठौड़ ने इस दौरान पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और बताया कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतारने का एक प्रयास है।