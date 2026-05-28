राजस्थान BJP अध्यक्ष मदन राठौड़ की नई EV कार, ‘भगवा’ रंग बना चर्चा की वजह 

Rajasthan BJP Chief Madan Rathore Saffron EV Car
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की एक नई EV कार खूब सुर्खियां बटोर रही है। सामने आया है कि मदन राठौड़ को उनके एक करीबी मित्र ने भगवा रंग की एक आधुनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) कार तोहफे में दी है। इस अनूठे उपहार के बाद अब राजस्थान बीजेपी के मुखिया इसी 'भगवा' इलेक्ट्रिक कार में सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसने न केवल कार्यकर्ताओं का ध्यान खींचा है बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का एक नया विषय खड़ा कर दिया है। बता दें कि बुधवार को जब मदन राठौड़ इस भगवा इलेक्ट्रिक वाहन से जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, तो वहां मौजूद पार्टी पदाधिकारियों और मीडियाकर्मियों ने इस नई गाड़ी को लेकर उत्सुकता जाहिर की। मदन राठौड़ ने इस दौरान पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और बताया कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतारने का एक प्रयास है।
इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में मदन राठौड़ के एक मित्र की आत्मीयता और उनका पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण छुपा हुआ है। मदन राठौड़ के करीबी मित्र ने उन्हें यह इलेक्ट्रिक कार पूरी तरह से पार्टी की विचारधारा के प्रतीक रंग यानी 'भगवा' रंग में कस्टमाइज करवाकर भेंट की है। इस डिजिटल और तकनीक के युग में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सफर करने के लिए यह गाड़ी भाजपा अध्यक्ष के लिए एक बेहतरीन जरिया बन गई है।
मदन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके एक बेहद करीबी मित्र के पार दो EV कारें थीं, तो उन्हीं में से एक कार मिली है। अब इसे ही संगठनात्मक दौरों और दैनिक यात्राओं के लिए अधिकतम उपयोग में लेंगे, ताकि समाज में भी पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा (Green Energy) को लेकर एक सकारात्मक संदेश दिया जा सके।
भाजपा मुख्यालय पर पत्रकारों से संवाद करते हुए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्पष्ट किया कि इस गाड़ी के इस्तेमाल के पीछे का असली मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का समर्थन करना है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता और विशेष रूप से सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले जनप्रतिनिधियों से यह आह्वान किया है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए पेट्रोल और डीजल की जितनी संभव हो सके उतनी बचत की जानी चाहिए।
मदन राठौड़ ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान देश के सामने रखा है, हम संगठन के स्तर पर उसकी पूरी पालना करते हैं। देश में कच्चे तेल के आयात पर होने वाले भारी खर्च को कम करने और प्रदूषण को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका यही है कि हम पारंपरिक ईंधन को छोड़कर पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों जैसे ईवी (EV) तकनीक को अपनाएं। इसीलिए मैंने अब पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही यात्रा करने का निर्णय लिया है।"
मदन राठौड़ का यह कदम राजस्थान की राजनीति में एक नया ट्रेंड स्थापित कर सकता है। जब किसी राज्य की सत्ताधारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व स्वयं एक पारंपरिक ईंधन वाली एसयूवी (SUV) गाड़ियों को छोड़कर एक शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाता है, तो उसका असर निचले स्तर के कार्यकर्ताओं और आम जनता पर भी पड़ता है।
मदन राठौड़ ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि प्रत्येक नागरिक को अपने स्तर पर ईंधन की बचत के प्रयास करने चाहिए। वर्तमान में जिस तरह से वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है और पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ही भविष्य की वास्तविक जरूरत है। भाजपा अध्यक्ष का मानना है कि उनका यह छोटा सा प्रयास पार्टी कार्यकर्ताओं को भी ऊर्जा संरक्षण की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करेगा।
भाजपा मुख्यालय के बाहर खड़ी इस चमकदार भगवा इलेक्ट्रिक कार को देखने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। कई वरिष्ठ नेताओं ने मदन राठौड़ के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को इस तरह प्रदर्शित करना कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरता है। सोशल मीडिया पर भी मदन राठौड़ की इस नई गाड़ी की तस्वीरें और वीडियो खूब साझा किए जा रहे हैं, जिसे इंटरनेट यूजर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काफी पसंद कर रहे हैं।
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