Pushkar Accident: पुष्कर में डेजर्ट सफारी के दौरान तेज रफ्तार जीप धोरों पर पलटी, 18 पर्यटक घायल

घायलों में उदयपुर के मावली निवासी शैलेन्द्र जैन, उनकी मां रूपी देवी (75), पत्नी टीना जैन, पुत्री पलक, पुत्र संयम, भाई पंकज, अनुशिका पत्नी पंकज जैन, कल्पना पत्नी अर्जुन जैन, रौनक पुत्र अर्जुन जैन, हिमानी पुत्री अर्जुन जैन, सुनील पुत्र दयालाल जैन, रेखा पत्नी सुनील जैन, विरल पुत्र सुनील जैन, समयक पुत्र सुनील जैन, निर्मल पुत्र करणसिंह जैन, मनीषा पत्नी निर्मल जैन, विधिका पुत्री निर्मल जैन और नक्ष पुत्र निर्मल जैन शामिल हैं। सभी को चोटें आई हैं। घायलों में छह लोगों को ज्यादा चोट आई है। इन्हें जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है।