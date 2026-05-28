28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Pushkar Accident: पुष्कर में डेजर्ट सफारी के दौरान तेज रफ्तार जीप धोरों पर पलटी, 18 पर्यटक घायल

पुष्कर के रेतीले धोरों में डेजर्ट सफारी के दौरान तेज रफ्तार जीप पलटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें उदयपुर के 18 पर्यटक घायल हो गए।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Rakesh Mishra

May 28, 2026

Pushkar Desert Safari Incident

जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार करवाते घायल। फोटो- पत्रिका

अजमेर। पुष्कर के रेतीले धोरों में डेजर्ट सफारी के दौरान गुरुवार को तेज रफ्तार जीप पलट गई। हादसे में उदयपुर से पुष्कर घूमने आए 18 लोग घायल हो गए। घायलों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुष्कर थाना पुलिस हादसे के कारणों की पड़ताल में जुटी है। पुलिस के अनुसार उदयपुर के निकट बलाना कलां गांव निवासी पंकज जैन ने बताया कि वह मुंबई में व्यवसाय करते हैं। परिवार के 18 सदस्यों के साथ वह पुष्कर घूमने आए थे।

यह वीडियो भी देखें

रेतीले धोरों में सफारी के दौरान परिवार के लोग जीप में सवार थे। अचानक तेज रफ्तार जीप धोरों में पलट गई। उन्होंने बताया कि परिवार के सदस्यों के सिर, हाथ और पैरों में चोटें आई हैं। एक सदस्य की कमर में भी चोट आई है। घायलों को जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

तेज दौड़ा रहा था जीप

पर्यटक परिवार के सदस्यों ने बताया कि चालक जीप को धोरों में तेज गति से दौड़ा रहा था। उन्होंने उसे वाहन धीरे चलाने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना। धोरों में घूमने से पहले उन्होंने ज्यादा सदस्य होने के कारण दो जीप में बैठाने की बात कही थी, लेकिन संचालक ने एक ही वाहन को पर्याप्त बताते हुए सभी को उसी में बैठा दिया।

यह हुए घायल

घायलों में उदयपुर के मावली निवासी शैलेन्द्र जैन, उनकी मां रूपी देवी (75), पत्नी टीना जैन, पुत्री पलक, पुत्र संयम, भाई पंकज, अनुशिका पत्नी पंकज जैन, कल्पना पत्नी अर्जुन जैन, रौनक पुत्र अर्जुन जैन, हिमानी पुत्री अर्जुन जैन, सुनील पुत्र दयालाल जैन, रेखा पत्नी सुनील जैन, विरल पुत्र सुनील जैन, समयक पुत्र सुनील जैन, निर्मल पुत्र करणसिंह जैन, मनीषा पत्नी निर्मल जैन, विधिका पुत्री निर्मल जैन और नक्ष पुत्र निर्मल जैन शामिल हैं। सभी को चोटें आई हैं। घायलों में छह लोगों को ज्यादा चोट आई है। इन्हें जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पहले भी हो चुके हैं हादसे

पुष्कर में डेजर्ट सफारी के दौरान पहले भी हादसे हो चुके हैं। यहां करीब 60 डेजर्ट सफारी वाहन संचालित हो रहे हैं। साल 2022 में एक वाहन पलटने से नौ पर्यटक घायल हो गए थे। यहां प्रतिदिन 500 से अधिक पर्यटक आते हैं। डेजर्ट सफारी वाहनों को मॉडिफाई करने के दौरान कई सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है। कई वाहन बिना परमिट और रजिस्ट्रेशन के भी दौड़ रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Train News: रानीखेत एक्सप्रेस अब एलएचबी कोच के साथ दौड़ेगी, फलोदी-जैसलमेर के यात्रियों को मिलेगी राहत
जोधपुर
Ranikhet Express news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 May 2026 02:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Pushkar Accident: पुष्कर में डेजर्ट सफारी के दौरान तेज रफ्तार जीप धोरों पर पलटी, 18 पर्यटक घायल

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हादसा नहीं- प्लांड मर्डर! पूर्व सरपंच समेत 4 लोगों की मौत मामले में खुलासा, पहली पत्नी ने रची थी साजिश

Ajmer Borada Former Sarpanch Family Car Fire Murder Mystery
अजमेर

Beawar Road Accident : सड़क हादसे में माता-पिता की मौत, अस्पताल में मां को पुकारते रहे तीनों मासूम, गांव में पसरा मातम

Beawar Road Accident
अजमेर

Rajasthan: कांग्रेसी नेता सहित परिवार के 4 लोगों की मौत मामले में आया नया मोड़, घर में मिले अहम सबूत

Ajmer Congress leader family murder mystery
अजमेर

Ajmer Car Fire: अजमेर में चलती कार बनी आग का गोला, कांग्रेसी नेता सहित परिवार के 4 लोगों की मौत

Ajmer SUV fire case
अजमेर

RAS Recruitment 2026: आरएएस भर्ती-2026 का विज्ञापन जारी, 607 पदों पर होगी भर्ती, 4 जून से शुरू होंगे आवेदन

RPSC RAS Recruitment 2026
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.