Ajmer Car Fire: अजमेर में चलती कार बनी आग का गोला, कांग्रेसी नेता सहित परिवार के 4 लोगों की मौत

अजमेर। राजस्थान के अजमेर में चलती कार में आग लगने से कांग्रेसी नेता सहित परिवार के 4 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। घटना अजमेर शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर बोराड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह 5.30 बजे की है। हादसा बोराड़ा गांव के पास काशीर और बोराड़ा के बीच हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी को मौके पर बुलाया गया। लेकिन, तब तक चार लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई और कार पूरी तरह जल गई।