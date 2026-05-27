राजस्थान में LPG के बढ़ते दामों के बीच सस्ता विकल्प DME, कम प्रदूषण और लागत, जानें फायदें

डीएमई को क्लीन-बर्निंग फ्यूल माना जाता है। इसका उपयोग सीधे एलपीजी के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, वहीं एलपीजी में 20% तक डीएमई मिलाकर भी उपयोग संभव है। दुनिया के कई देशों जैसे अमरीका, यूरोप और एशिया के विभिन्न हिस्सों में डीएमई का इस्तेमाल एलपीजी के साथ किया जा रहा है। भारत में भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने एलपीजी में 8% तक डीएमई मिश्रण की अनुमति दे दी है। वर्तमान में महाराष्ट्र के सोलापुर में इसका प्लांट स्थापित किया गया है।