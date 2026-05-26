LPG-PNG New Rules: महंगाई के झटकों के बीच राजस्थान के लाखों उपभोक्ताओं को राहत, जानें क्या हैं रसोई गैस कनेक्शन के नए नियम?

राजस्थान के शहरी इलाकों में रहने वाले गैस उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बेहद सुखद और राहत भरी बड़ी खबर आई है। दरअसल 25 मई 2026 को भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 'तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश, 2026' की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस नए संशोधन का सीधा और सबसे बड़ा फायदा राजस्थान के उन लाखों परिवारों को मिलने जा रहा है जो तेजी से बढ़ती पाइपलाइन गैस यानी पीएनजी (PNG) की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन भविष्य में ट्रांसफर होने या घर बदलने के डर से अपना पुराना एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करने से कतराते थे।