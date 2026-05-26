जयपुर का मशहूर राजमंदिर थिएटर मना रहा 50वीं वर्षगांठ,1 जून को फ्री में देख सकेंगे फिल्म, बशर्ते…

राज मंदिर की असली कहानी उन चेहरों में बसती है, जो कभी पर्दे पर दिखाई नहीं दिए। हाथों से टिकट फाड़ने वाले कर्मचारी, रील बदलते प्रोजेक्शनिस्ट, इंटरवल में भागते कैंटीन कर्मचारी, इन सबने मिलकर इस सिनेमाघर को सिर्फ थिएटर नहीं, बल्कि जयपुर की सांस्कृतिक धड़कन बनाया है। पुराने कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने यहां फिल्मों से ज्यादा लोगों की भावनाएं देखी हैं। किसी को पहली डेट पर आते, किसी को परिवार संग जश्न मनाते और किसी को फिल्म खत्म होने के बाद रोते हुए लौटते देखा है।