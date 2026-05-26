Jaipur Accident: पति-पत्नी ICU में, 120 km/h की स्पीड में कार ने रौंदा, पैर टूटा-फेफड़ा फटा, 3 महीने पहले हुई थी शादी

Rajasthan Road Accident CCTV Footage: जयपुर के हरमाड़ा लोहामंडी इलाके में रविवार दोपहर रफ्तार के कहर ने एक ऐसा खौफनाक मंजर पैदा किया, जिसे देखकर प्रत्यक्षदर्शियों की रूह कांप उठी। डिवाइडर कट पार कर रहे एक नवविवाहित दंपती की मोटरसाइकिल को करीब 120 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ रही एक बेकाबू कार ने ऐसी टक्कर मारी कि दोनों काल के गाल में समाते-समाते बचे। टक्कर इतनी भीषण थी कि दंपती खिलौने की तरह हवा में करीब 5 फीट ऊपर उछले और 30 फीट दूर कंक्रीट की सड़क पर जा गिरे।