Anu Meena Suicide Case: पुलिस को मिले 2 वीडियो और 5 ऑडियो, फरार एक्सईएन पति की तलाश में दबिश

जयपुर। मुहाना थाना क्षेत्र के बालाजी विहार में विवाहिता अनु मीणा की आत्महत्या के मामले में पुलिस को प्रताड़ना से जुड़े कई अहम डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। जांच के दौरान पुलिस के हाथ दो वीडियो, पांच ऑडियो रिकॉर्डिंग और कुछ वॉट्सऐप चैट लगी हैं, जिन्हें वैज्ञानिक जांच और पुष्टि के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) भेजा गया है। वहीं, मामले का मुख्य आरोपी पति और जल संसाधन विभाग में एक्सईएन गौतम मीणा घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।