Udaipur Files: भाजपा नेत्री वीडियो, ब्लैकमेलिंग और बलात्कार कांड में चौंकाने वाला खुलासा, पुलिस को मिले 3 दर्जन से ज्यादा वीडियो

गत 11 फरवरी को भूपालपुरा थाने में भाजपा नेत्री ने वकील विशाल गुर्जर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि एआई के जरिए वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया और रुपए की मांग की गई। पुलिस ने उसी रात आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया था। सीसीटीवी फुटेज में कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ भाजपा नेता भी नजर आए थे। आरोपी को जेल भेज दिया गया और उस पर धोखाधड़ी का एक अन्य मामला भी दर्ज किया गया। इस प्रकरण को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुद्दा उठाया, वहीं उदयपुर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन भी किया था।