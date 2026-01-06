अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई, एक सप्ताह में 75 लाख से अधिक की वसूली, 76 FIR दर्ज

सबसे ज्यादा कार्रवाई जयपुर जिले में दर्ज की गई। इसके बाद भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, ब्यावर, उदयपुर और टोंक का स्थान रहा। अधिकारियों के अनुसार इन जिलों में अभियान लगातार जारी है और फील्ड टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। जयपुर में एक सप्ताह के दौरान 65 से अधिक कार्रवाइयां की गईं। इसमें 2 खनन मशीनें और कई वाहन जब्त किए गए, जबकि 50 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। अन्य जिलों में भी अवैध खनन और परिवहन से जुड़े मामलों में बड़े स्तर पर वाहन और भारी मशीनरी जब्त की गई। FIR दर्ज हुईं और कई गिरफ्तारियां भी की गईं।