अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई, एक सप्ताह में 75 लाख से अधिक की वसूली, 76 FIR दर्ज

जयपुर: राज्य सरकार ने अवैध खनन और खनिजों के गैरकानूनी परिवहन पर कार्रवाई तेज कर दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बीते 7 दिनों में राज्य में 552 कार्रवाइयां की गईं। इस दौरान 76 एफआईआर (FIR) दर्ज की गईं और 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
इस कार्रवाई के तहत खुदाई मशीनों, जेसीबी (JCB), क्रेन सहित 500 से ज्यादा वाहन और खनन के उपकरण जब्त किए गए। साथ ही 28 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल कर राज्य के खजाने में जमा कराया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोमवार को जयपुर में अवैध खनिज परिवहन में लगे 8 वाहन पकड़े गए। अलग-अलग जगहों पर डंपर और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को रोका गया और कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित थानों को सौंपा गया।
सबसे ज्यादा कार्रवाई जयपुर जिले में दर्ज की गई। इसके बाद भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, ब्यावर, उदयपुर और टोंक का स्थान रहा। अधिकारियों के अनुसार इन जिलों में अभियान लगातार जारी है और फील्ड टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। जयपुर में एक सप्ताह के दौरान 65 से अधिक कार्रवाइयां की गईं। इसमें 2 खनन मशीनें और कई वाहन जब्त किए गए, जबकि 50 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। अन्य जिलों में भी अवैध खनन और परिवहन से जुड़े मामलों में बड़े स्तर पर वाहन और भारी मशीनरी जब्त की गई। FIR दर्ज हुईं और कई गिरफ्तारियां भी की गईं।
भीलवाड़ा में 60 से अधिक कार्रवाइयों के दौरान कई खनन मशीन और वाहन जब्त किए गए। जुर्माना वसूला गया और सैकड़ों टन अवैध खनिज भी जब्त किया गया। इसी तरह अलवर, पाली-सोजत, अजमेर, नागौर, टोंक और भरतपुर में भी कार्रवाई की गई। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
