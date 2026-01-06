6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

जयपुर

अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई, एक सप्ताह में 75 लाख से अधिक की वसूली, 76 FIR दर्ज

राज्य सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान तेज करते हुए एक सप्ताह में 552 कार्रवाई कर JCB, क्रेन और खनन मशीन सहित कई वाहन जब्त किए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Santosh Trivedi

image

Ankit Sai

Jan 06, 2026

lllegal mining

अवैध खनन फोटो-पत्रिका

जयपुर: राज्य सरकार ने अवैध खनन और खनिजों के गैरकानूनी परिवहन पर कार्रवाई तेज कर दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बीते 7 दिनों में राज्य में 552 कार्रवाइयां की गईं। इस दौरान 76 एफआईआर (FIR) दर्ज की गईं और 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

इस कार्रवाई के तहत खुदाई मशीनों, जेसीबी (JCB), क्रेन सहित 500 से ज्यादा वाहन और खनन के उपकरण जब्त किए गए। साथ ही 28 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल कर राज्य के खजाने में जमा कराया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोमवार को जयपुर में अवैध खनिज परिवहन में लगे 8 वाहन पकड़े गए। अलग-अलग जगहों पर डंपर और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को रोका गया और कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित थानों को सौंपा गया।

जयपुर- एक सप्ताह में 65 कार्वाइयां

सबसे ज्यादा कार्रवाई जयपुर जिले में दर्ज की गई। इसके बाद भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, ब्यावर, उदयपुर और टोंक का स्थान रहा। अधिकारियों के अनुसार इन जिलों में अभियान लगातार जारी है और फील्ड टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। जयपुर में एक सप्ताह के दौरान 65 से अधिक कार्रवाइयां की गईं। इसमें 2 खनन मशीनें और कई वाहन जब्त किए गए, जबकि 50 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। अन्य जिलों में भी अवैध खनन और परिवहन से जुड़े मामलों में बड़े स्तर पर वाहन और भारी मशीनरी जब्त की गई। FIR दर्ज हुईं और कई गिरफ्तारियां भी की गईं।

भीलवाड़ा- सैकड़ों टन अवैध खनिज जब्त

भीलवाड़ा में 60 से अधिक कार्रवाइयों के दौरान कई खनन मशीन और वाहन जब्त किए गए। जुर्माना वसूला गया और सैकड़ों टन अवैध खनिज भी जब्त किया गया। इसी तरह अलवर, पाली-सोजत, अजमेर, नागौर, टोंक और भरतपुर में भी कार्रवाई की गई। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ये भी पढ़ें

जयपुर बनेगा सैन्य गतिविधियों का केंद्र, 8 से 12 जनवरी तक ‘नो योर आर्मी’, 15 को सेना दिवस
जयपुर
Know Your Army

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 06:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई, एक सप्ताह में 75 लाख से अधिक की वसूली, 76 FIR दर्ज

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जेसीटीएसएल सांगानेर डिपो में शराब पार्टी का वीडियो वायरल

जयपुर

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा- जयपुर में बनेगा डेटा सेंटर, AI स्किलिंग के लिए 10 लाख युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग

जयपुर

आपकी बात: हाइटेंशन लाइनों से होने वाले हादसों पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है?

ओपिनियन

जयपुर बनेगा सैन्य गतिविधियों का केंद्र, 8 से 12 जनवरी तक ‘नो योर आर्मी’, 15 को सेना दिवस

Know Your Army
जयपुर

संपादकीय: बेघर होने केे संकट के साथ शिक्षा-स्वास्थ्य पर भी असर

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.