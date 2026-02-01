पीएम मोदी अजमेर रैली : इन सड़कों पर लग सकता है लंबा जाम, निकलने से पहले जान लें रूट प्लान, ट्रैफिक अलर्ट हुआ जारी

एडीजी कानून एवं व्यवस्था वी.के. सिंह ने बताया कि इस दौरान ट्रक, ट्रेलर और अन्य भारी मालवाहक वाहनों को इन मार्गों से गुजरने से बचने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से कायड़ और गेगल टोल होकर जाने वाले रास्तों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वाहन चालकों से आग्रह किया गया है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देख लें।