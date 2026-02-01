PM मोदी देंगे राजस्थान को बड़ी सौगात, इन परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण

PM Narendra Modi Ajmer Visit : जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अजमेर आएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 9 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को एचपीवी टीके की खुराक देकर एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। साथ ही, प्रधानमंत्री केंद्र एवं राज्य सरकार की 16 हजार 686 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अन्य नेता कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।