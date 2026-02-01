26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

PM मोदी देंगे राजस्थान को बड़ी सौगात, इन परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण

PM Modi Ajmer Visit : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को अजमेर आएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 9 से 14 साल तक की बालिकाओं को एचपीवी टीके की खुराक देकर एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

kamlesh sharma

Feb 26, 2026

pm-modi-cm-bhajanlal

पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा (फाइल फोटो)

PM Narendra Modi Ajmer Visit : जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अजमेर आएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 9 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को एचपीवी टीके की खुराक देकर एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। साथ ही, प्रधानमंत्री केंद्र एवं राज्य सरकार की 16 हजार 686 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अन्य नेता कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।

कई विभागों की योजनाओं की करेंगे शुरुआत

प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शहरी विकास, पेयजल आपूर्ति, सड़क, रेलवे, सिंचाई, ऊर्जा और औद्योगिक बुनियादी ढांचे समेत विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 16 हजार 686 करोड़ रुपए की लागत की 43 प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में लगभग 8 हजार 554 करोड़ रुपए की 34 परियोजनाएं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित हैं।

इनका होगा लोकार्पण व शिलान्यास

राष्ट्रीय राजमार्ग और ऊर्जा से जुड़ीं करीब 8 हजार 132 करोड़ रुपए की 9 प्रमुख परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं में 2 का शिलान्यास और 7 का लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री 4 हजार 516 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे।

इन परियोजनाओं में लगभग 1 हजार 207 करोड़ रुपए की लागत से बांदीकुई से जयपुर तक 4 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, दिल्ली-वडोदरा एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के पैकेज 14 सेक्शन में एनएच 76 जंक्शन से एनएच 12 पर उम्मेदपुरा गांव तक 8 लेन कैरिजवे और प्रदेशभर में राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार, सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के कार्य शामिल हैं।

जयपुर में एलीवेटेड रोड

जयपुर में 286 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप होते हुए मालपुरा गेट तक एलीवेटेड रोड, जोधपुर शहर में महामंदिर से अखल्या चौराहे तक 1 हजार 243 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन एलीवेटेड रोड एवं बारां जिले में 322 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के मालबमोरी-मांगरोल-बारां राज्य राजमार्ग का शिलान्यास भी करेंगे।

इनकी रखेंगे आधार शिला

प्रधानमंत्री नोनेरा वृहद् पेयजल परियोजना के 1 हजार 21 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 4 पैकेज और परवन अकावद वृहद् पेयजल परियोजना के 2 हजार 247 करोड़ रुपए की लागत के 5 पैकेजों की आधारशिला रखेंगे। तीन हजार 616 करोड़ रुपए की पारेषण प्रणाली का लोकार्पण करेंगे। साथ ही, 220 केवी के पांच और 400 केवी के दो ग्रिड सब-स्टेशन (जीएसएस) का शिलान्यास भी करेंगे।

नियुक्ति पद भी देंगे

पीएम 21 हजार 863 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। नियुक्ति पत्र पाने वाले इन युवाओं में 3 हजार 320 से अधिक पटवारी (राजस्व), 2 हजार 291 संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक और संविदा लेखा सहायक (ग्रामीण विकास), 2 हजार 590 पशुधन सहायक, 3 हजार 822 सीएचओ, 7 हजार 357 पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, मेडिकल लैब तकनीशियन, लैब तकनीशियन, नर्सिंग प्रभारी, नर्सिंग ट्रेनर, नर्स, नर्स ग्रेड-द्वितीय सहित अन्य नियुक्तियां शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

pm modi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Feb 2026 09:17 pm

Published on:

26 Feb 2026 09:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / PM मोदी देंगे राजस्थान को बड़ी सौगात, इन परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

PM Modi Rajasthan Tour: पीएम मोदी की अजमेर रैली को लेकर सुरक्षा प्लान, इन 5 IPS अफसरों को सौंपी जिम्मेदारी

pm modi
अजमेर

Rajasthan Viral Video: राजस्थान की गलियों में ‘दादियों का बाइक धमाल’, पारंपरिक वेशभूषा पहने एक ही मोटरसाइकिल पर सवार हुए 4 बुजुर्ग

अजमेर

Ajmer Murder: पिता ने 4 साल के बेटे का किया मर्डर, तीनों बच्चों को घुमाने के बहाने कुएं में फेंका, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Murder Acussed
अजमेर

RPSC Recruitment: 5 माह में 12,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती परीक्षाएं मार्च से, जानें डिटेल शेड्यूल

राजस्थान लोक सेवा आयोग, पत्रिका फाइल फोटो
अजमेर

Ajmer Crime: ‘हमदर्द’ बनकर मदद का दिया भरोसा और दे गए जीवनभर का दर्द, बैक-टू-बैक 2 महिलाओं से ठगी

राहजनी की शिकार पीड़ित महिलाएं, पत्रिका फोटो
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.