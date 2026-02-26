PM Modi Rajasthan Tour: पीएम मोदी की अजमेर रैली को लेकर सुरक्षा प्लान, इन 5 IPS अफसरों को सौंपी जिम्मेदारी

पुलिस मुख्यालय ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर डीआईजी (साइबर अपराध) विकास शर्मा, बारां एसपी अभिषेक अंदासु, ब्यावर एसपी रतन सिंह, टोंक एसपी राजेश मीणा व नागौर एसपी मृदुल कच्छावा को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया है। विकास शर्मा अजमेर एसपी व अभिषेक अंदासु भी अजमेर में प्रशिक्षु रह चुके हैं। इन सभी अधिकारियों को सुरक्षा, पार्किंग प्रबंधन और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। सभी आइपीएस अधिकारी 26 फरवरी तक आईजी अजमेर रेंज को रिपोर्ट करेंगे।