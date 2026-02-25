धीरेंद्र शास्त्री ने बताए प्रेम भक्ति के 5 लक्षण, बोले- पानी में डूबोगे तो मौत और राम भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित

उन्होंने कहा कि भगवान से निष्पाप प्रेम करो, वो बहुत कुछ देगा। मांगोगे तो वही मिलेगा, जो तुमने मांगा है। गुरु की महिमा को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा की जिसका गुरु बलवान होता है, उसका चेला पहलवान होता है। इसीलिए हनुमान चालीसा की शुरुआत भी श्री गुरुचरण सरोज रज से तथा अंतिम पंक्ति भी गुरु से ही पूरी की गई है।