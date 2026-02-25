Bikaner Rape and Murder: गले में चुन्नी और मुंह में भरी थी मिट्टी, कुत्तों से बचने के लिए बदला रास्ता, रूह कंपा देगी हैवानियत

प्रशासन ने इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले आरोपी श्यामसुंदर पुत्र नारायणा राम को गिरफ्तार करने के बाद आंदोलनकारियों से वार्ता की। वार्ता में पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से यथा संभव सहायता दिलाने का लिखित आश्वासन और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की सहमति दी गई। साथ ही मौके पर जुटे लोगों ने भी 89 लाख रुपए की राशि पीड़ित परिवार के लिए एकत्रित की।