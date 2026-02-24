Bikaner Crime: नाबालिग छात्रा की बलात्कार के बाद हत्या, चौथे दिन आरोपी गिरफ्तार, टूटा गतिरोध

जिला पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर ने बताया कि गठित विशेष टीमों ने लगातार तकनीकी व भौतिक साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पहले डिटेन किया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया। चार दिन तक चले गतिरोध के बाद प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बनी सहमति से क्षेत्र में हालात सामान्य होने लगे हैं। हालांकि ग्रामीणों ने दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग दोहराई है।