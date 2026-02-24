Bikaner: जाति प्रमाण-पत्र पर साइन नहीं किए तो प्रिंसिपल की बेरहमी से पिटाई, फेंकी चाय की भगोनी फिर लाठी-डंडे से मारा, वीडियो वायरल

फोटो: पत्रिका
Rajasthan Viral Video: बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के गांव कुनपालसर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि जाति प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने से नाराज युवक ने स्कूल परिसर में प्रधानाचार्य पर हमला कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
प्रधानाचार्य किसनाराम डेलू ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि सोमवार दोपहर करीब 12 बजे गांव निवासी जगदीश प्रसाद पुत्र सोहनराम मेघवाल स्कूल पहुंचा और जाति प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने की मांग की। प्रधानाचार्य ने नियमानुसार दस्तावेज पूर्ण भरकर लाने के लिए कहा।
करीब सवा एक बजे रामचंद्र पुत्र पुसाराम मेघवाल फार्म लेकर स्कूल आया, लेकिन वह भी अधूरा था। जब प्रधानाचार्य ने दोबारा प्रक्रिया पूरी करने को कहा तो मामला तूल पकड़ गया।
आरोप है कि रामचंद्र ने नशे की हालत में गाली-गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते प्रधानाचार्य को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। पास में रखा चाय का टोपिया उठाकर उन पर फेंक दिया जिससे उनके हाथ में गहरी चोट आई।
शोर सुनकर स्टाफ सदस्य विनोद कुमार पूनियां मौके पर पहुंचे तब तक आरोपी बाहर निकल चुका था। बाहर पहले से मौजूद मुन्नीराम पुत्र मोतीराम सिहाग के साथ मिलकर फिर से विवाद शुरू हो गया।
बताया गया कि गेट पर गाली-गलौज के बीच समझाने की कोशिश कर रहे प्रधानाचार्य पर लाठी से वार कर दिया जिससे उनके पैर में गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई। शिक्षक संगठनों ने घटना को शिक्षा व्यवस्था पर हमला बताते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। सेवा संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कोडाराम भादू की अगुवाई में निजी स्कूल संचालकों ने भी रोष जताया है।
