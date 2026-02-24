Bikaner: जाति प्रमाण-पत्र पर साइन नहीं किए तो प्रिंसिपल की बेरहमी से पिटाई, फेंकी चाय की भगोनी फिर लाठी-डंडे से मारा, वीडियो वायरल

बताया गया कि गेट पर गाली-गलौज के बीच समझाने की कोशिश कर रहे प्रधानाचार्य पर लाठी से वार कर दिया जिससे उनके पैर में गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई। शिक्षक संगठनों ने घटना को शिक्षा व्यवस्था पर हमला बताते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। सेवा संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कोडाराम भादू की अगुवाई में निजी स्कूल संचालकों ने भी रोष जताया है।