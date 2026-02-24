24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Bikaner: जाति प्रमाण-पत्र पर साइन नहीं किए तो प्रिंसिपल की बेरहमी से पिटाई, फेंकी चाय की भगोनी फिर लाठी-डंडे से मारा, वीडियो वायरल

Youth Beat Principle: बीकानेर में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जाति प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर आरोपियों ने पहले चाय की भगोनी फेंकी और फिर लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Akshita Deora

Feb 24, 2026

Bikaner School
Play video

फोटो: पत्रिका

Rajasthan Viral Video: बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के गांव कुनपालसर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि जाति प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने से नाराज युवक ने स्कूल परिसर में प्रधानाचार्य पर हमला कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

अधूरे दस्तावेज लाने पर शुरू हुआ तजा विवाद

प्रधानाचार्य किसनाराम डेलू ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि सोमवार दोपहर करीब 12 बजे गांव निवासी जगदीश प्रसाद पुत्र सोहनराम मेघवाल स्कूल पहुंचा और जाति प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने की मांग की। प्रधानाचार्य ने नियमानुसार दस्तावेज पूर्ण भरकर लाने के लिए कहा।

करीब सवा एक बजे रामचंद्र पुत्र पुसाराम मेघवाल फार्म लेकर स्कूल आया, लेकिन वह भी अधूरा था। जब प्रधानाचार्य ने दोबारा प्रक्रिया पूरी करने को कहा तो मामला तूल पकड़ गया।

नशे में गाली-गलौज, धक्का देकर गिराया

आरोप है कि रामचंद्र ने नशे की हालत में गाली-गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते प्रधानाचार्य को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। पास में रखा चाय का टोपिया उठाकर उन पर फेंक दिया जिससे उनके हाथ में गहरी चोट आई।

शोर सुनकर स्टाफ सदस्य विनोद कुमार पूनियां मौके पर पहुंचे तब तक आरोपी बाहर निकल चुका था। बाहर पहले से मौजूद मुन्नीराम पुत्र मोतीराम सिहाग के साथ मिलकर फिर से विवाद शुरू हो गया।

गेट पर लाठी से किया हमला

बताया गया कि गेट पर गाली-गलौज के बीच समझाने की कोशिश कर रहे प्रधानाचार्य पर लाठी से वार कर दिया जिससे उनके पैर में गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई। शिक्षक संगठनों ने घटना को शिक्षा व्यवस्था पर हमला बताते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। सेवा संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कोडाराम भादू की अगुवाई में निजी स्कूल संचालकों ने भी रोष जताया है।

ये भी पढ़ें

Ramadan 2026 : मस्जिदों के लाउडस्पीकर्स पर नई ‘गाइडलाइन’, रमजान के बीच आई ये बड़ी खबर
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 12:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bikaner: जाति प्रमाण-पत्र पर साइन नहीं किए तो प्रिंसिपल की बेरहमी से पिटाई, फेंकी चाय की भगोनी फिर लाठी-डंडे से मारा, वीडियो वायरल

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Operation Sindoor के बाद Rajasthan में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, दिन-रात गरजेंगे टैंक ! क्या जानते हैं ये बड़ी बातें?

बीकानेर

बीकानेर: नाबालिग छात्रा की मौत से उबाल, गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम से इनकार, गहलोत ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

Ashok Gehlot
बीकानेर

Bikaner: 13 साल की बच्ची का अर्द्धनग्न अवस्था में मिला शव, 8वीं की परीक्षा देने गई थी छात्रा, रेप के बाद चुन्नी से गला घोंटकर किया मर्डर?

Rajasthan-Police
बीकानेर

पुरुष बीज है तो स्त्री धरती, दोनों के संतुलन से चलती है सृष्टि : गुलाब कोठारी

Gulab Kothari
बीकानेर

साध्वी ऋतंभरा बीकानेर पहुंचीं, हिंदू समाज को संगठित रहने का दिया संदेश; बोलीं- ‘दुर्जनों से अधिक खतरा निष्क्रिय सज्जनों से’

Sadhvi Ritambhara
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.