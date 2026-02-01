पुरुष बीज है तो स्त्री धरती, दोनों के संतुलन से चलती है सृष्टि : गुलाब कोठारी

विवाह को उन्होंने केवल सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि आत्माओं का संयोग बताया। विवाह देह का नहीं, चेतना का मिलन है। मंत्र शक्ति के माध्यम से दो सूक्ष्म ऊर्जा एक सूत्र में बंधती हैं। पुरुष बीज है तो स्त्री धरती है। दोनों के संतुलन से ही सृष्टि चलती है। कन्यादान की परंपरा की व्याख्या करते हुए कहा कि यह केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि पीढ़ियों की ऊर्जा और संस्कारों का हस्तांतरण है। कार्यक्रम के अंत में कोठारी ने महिलाओं और छात्राओं से सवाल-जवाब सेशन में संवाद किया।