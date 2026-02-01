Patrika Keynote: लोकतंत्र की मजबूती के लिए निर्भीक पत्रकारिता जरूरी, पत्रिका ने हमेशा सच को रखा आगे: डॉ. बी.डी. कल्ला

Rajasthan Patrika keynote Bikaner: भारतीय संविधान को आत्मसात करने के बाद देश में मीडिया ने जनप्रहरी की भूमिका निभाई है। प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया तक, पत्रकारिता आज भी अपने मूल भाव जनता के लिए और जन-कल्याण के साथ कार्य कर रही है। यह विचार विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. बी.डी कल्ला ने व्यक्त किए। वे राजस्थान पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश की जन्मशती वर्ष के तहत शुक्रवार को बीकानेर में होटल बसंत विहार के दरबार हॉल में आयोजित ‘लोकतंत्र और मीडिया’ विषयक पत्रिका की-नोट कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।