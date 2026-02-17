Rajasthan School Syllabus : राजस्थान में कक्षा सातवीं के पाठ्यक्रम में बदलाव, 1 अप्रेल से शुरू होगा नया सत्र

Rajasthan School Syllabus : राजस्थान में आगामी शिक्षण सत्र 2026–27 से कक्षा सातवीं के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। नए सत्र की शुरुआत 1 अप्रेल से होगी और इसी तिथि से विद्यार्थियों को संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यपुस्तकें वितरित की जाएंगी। हालांकि, कंप्यूटर और उर्दू विषय की पुस्तकें यथावत रहेंगी, जबकि शेष विषयों के पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है।