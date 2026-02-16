राजस्थान में BJP MLA ने अपनी ही सरकार में खोल डाली ‘महा-करप्शन’ की पोल, मचा ‘सियासी हड़कंप’!

एक कॉलेज के उद्घाटन समारोह के दौरान विधायक जेठानंद व्यास ने मंच से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए 210 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस भर्ती में भारी लेनदेन हुआ है।



जेठानंद ने आगे कहा, "भ्रष्टाचार की सीमा तो देखिए, जिन अभ्यर्थियों की सिफारिश मैंने स्वयं की थी, उनसे भी पैसे वसूल लिए गए। अस्पताल प्रशासन को शर्म आनी चाहिए।" जेठानंद ने आगे कहा कि वे भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हैं और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे।