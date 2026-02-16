16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

राजस्थान में BJP MLA ने अपनी ही सरकार में खोल डाली ‘महा-करप्शन’ की पोल, मचा ‘सियासी हड़कंप’!

सत्ताधारी भाजपा के बीकानेर पश्चिम से विधायक जेठानंद व्यास द्वारा सार्वजनिक मंच से अपनी ही सरकार के तंत्र पर उठाए गए सवालों ने विपक्ष को बैठे-बिठाए एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Nakul Devarshi

Feb 16, 2026

rajasthan news

राजस्थान के बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में भ्रष्टाचार का 'जिन्न' बाहर आ गया है। इस बार आरोप किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के भाजपा विधायक जेठानंद व्यास ने लगाए हैं। विधायक ने खुले मंच से स्वीकारा कि अस्पताल में प्लेसमेंट के नाम पर युवाओं से एक-एक लाख रुपये की वसूली की जा रही है और भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उनके द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों को भी नहीं बख्शा गया।

'मेरी सिफारिश वालों से भी लिए पैसे'

एक कॉलेज के उद्घाटन समारोह के दौरान विधायक जेठानंद व्यास ने मंच से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए 210 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस भर्ती में भारी लेनदेन हुआ है।

जेठानंद ने आगे कहा, "भ्रष्टाचार की सीमा तो देखिए, जिन अभ्यर्थियों की सिफारिश मैंने स्वयं की थी, उनसे भी पैसे वसूल लिए गए। अस्पताल प्रशासन को शर्म आनी चाहिए।" जेठानंद ने आगे कहा कि वे भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हैं और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे।

कांग्रेस का हल्ला बोल

भाजपा विधायक के इस बयान के बाद कांग्रेस पूरी तरह आक्रामक हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जब सत्ता पक्ष के विधायक ही खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा?

उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सवाल किया कि क्या एक विधायक के इतने गंभीर आरोपों की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार भ्रष्टाचार को "पत्थर पर कीचड़" मानकर चुप बैठी रहेगी?

कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन

बीकानेर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और भ्रष्टाचार में लिप्त फर्म और अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा।

भ्रष्टाचार का 'प्लेसमेंट मॉडल': कैसे हो रही वसूली?

आरोपों के अनुसार, अस्पताल में मैनपावर सप्लाई करने वाली एजेंसियां युवाओं को नौकरी का लालच देकर मोटी रकम वसूलती हैं। आरोप है कि 210 पदों के लिए प्रति उम्मीदवार 1 लाख रुपये तक की मांग की गई। विधायक ने संकेत दिया कि बिना ऊंचे स्तर की मिलीभगत के इतना बड़ा 'संगठित भ्रष्टाचार' संभव नहीं है।

नई बहस: सिफारिश बनाम मेरिट!

विधायक के इस बयान ने एक और नैतिक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भाजपा विधायक द्वारा नियुक्तियों में सिफारिश करना जायज है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जेठानंद व्यास ने भले ही भ्रष्टाचार पर प्रहार किया हो, लेकिन 'सिफारिश' की बात स्वीकार कर उन्होंने खुद को भी विवादों में डाल लिया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics : पंचायत चुनाव से पहले बड़ा सियासी उलटफेर, यहां Congress छोड़ BJP में शामिल हुए सैकड़ों कार्यकर्ता 
उदयपुर
congress bjp

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 04:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / राजस्थान में BJP MLA ने अपनी ही सरकार में खोल डाली ‘महा-करप्शन’ की पोल, मचा ‘सियासी हड़कंप’!

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bus Strike: इस तरीख से थम जाएंगे प्राइवेट बसों के पहिए, बस एसोसिएशन ने दी सरकार को चेतावनी

Private Bus, Private Bus Strike, Private Bus Strike in Bikaner, Private Bus Strike in Rajasthan, Bikaner News, Rajasthan News, निजी बस, निजी बस हड़ताल, निजी बस हड़ताल इन बीकानेर, निजी बस हड़ताल इन राजस्थान, बीकानेर न्यूज, राजस्थान न्यूज
बीकानेर

बीकानेर के इस गांव में जहरीली हवा से बच्चों ने छोड़ा स्कूल, एनजीटी सख्त, 6 सप्ताह में रिपोर्ट तलब

खारा गांव में फैला वायु प्रदूषण, पत्रिका फोटो
बीकानेर

बजट महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीब वर्ग के सर्वांगीण विकास को समर्पित: पंचारिया

फोटो-पत्रिका।
बीकानेर

राष्ट्रीय महिला दिवसः पंचायत प्रशिक्षण केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित

विेजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर अतिथियों ने सम्मानित किया।
बीकानेर

ACB की बड़ी स्ट्राइक: कनिष्ठ सहायक के घर मिला कुबेर का खजाना! 75 लाख कैश, 1 किलो सोना और 938% ज्यादा काली कमाई

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.