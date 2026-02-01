राष्ट्रीय महिला दिवसः पंचायत प्रशिक्षण केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित

राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुक्रवार को महिला अधिकारिता की ओर से पंचायत प्रशिक्षण केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लगभग 160 संभागियों की भागीदारी रही। महिला अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक डाॅ. अनुराधा सक्सेना ने बताया कि राष्ट्रीय महिला दिवस एक राष्ट्रीय उत्सव है, जो महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को मान्यता देता है। इसका मुख्य उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना और समावेशी समाज का निर्माण करना है। इसके बाद जागृति वर्क फ्रॉम हॉम योजना के अन्तर्गत प्रोजेक्टर के माध्यम से पीपीटी प्रजेंटेशन देकर महिलाओं को समझाया गया।