ACB की बड़ी स्ट्राइक: कनिष्ठ सहायक के घर मिला कुबेर का खजाना! 4 बंगले, 75 लाख कैश, 1 किलो सोना और 938% ज्यादा काली कमाई

ACB Trap Pic
ACB Raid: राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने आज एक ऐसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसने सरकारी महकमों में हड़कंप मचा दिया है। फलोदी जिले की ग्राम पंचायत उदट में तैनात एक कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant) शुभकरण परिहार (छींपा) के ठिकानों पर जब एसीबी ने दबिश दी, तो अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं।
एसीबी महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि ब्यूरो को गोपनीय शिकायत मिली थी कि शुभकरण ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों रुपये की काली कमाई की है। जब एसीबी ने गुप्त सत्यापन किया, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी ने अपनी वैध आय से 938 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की है। इसी आधार पर न्यायालय से वारंट लेकर आज तड़के एक साथ 5 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।
एसीबी की टीमों ने बीकानेर शहर, गंगाशहर, पुनरासर और फलोदी स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। अब तक की कार्रवाई में मिली संपत्तियों का ब्यौरा किसी फिल्मी कहानी जैसा है:
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग