ACB की बड़ी स्ट्राइक: कनिष्ठ सहायक के घर मिला कुबेर का खजाना! 4 बंगले, 75 लाख कैश, 1 किलो सोना और 938% ज्यादा काली कमाई

एसीबी महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि ब्यूरो को गोपनीय शिकायत मिली थी कि शुभकरण ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों रुपये की काली कमाई की है। जब एसीबी ने गुप्त सत्यापन किया, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी ने अपनी वैध आय से 938 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की है। इसी आधार पर न्यायालय से वारंट लेकर आज तड़के एक साथ 5 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।