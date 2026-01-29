…तू टेंशन मत ले, इंजार्ज साहब अपने ही हैं, युवक को फंसाने की धमकी देकर डेढ़ लाख रिश्वत लेते पुलिसवाले अरेस्ट

एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 18 जनवरी को नयागांव में पुलिस की एक गाड़ी उसके पास रुकी। गाड़ी में सवार पुलिसकर्मियों ने परिवादी का मोबाइल छीन लिया और उसे चेक करने का नाटक करते हुए कहा कि, तू ऑनलाइन गेम खेलकर लोगों से ठगी करता है, तेरे मोबाइल में कई संदिग्ध लेन-देन हैं।, इसके बाद उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर दोवड़ा थाने ले जाने लगे।