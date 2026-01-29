29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

…तू टेंशन मत ले, इंजार्ज साहब अपने ही हैं, युवक को फंसाने की धमकी देकर डेढ़ लाख रिश्वत लेते पुलिसवाले अरेस्ट

ACB Trap : आरोपियों ने एक युवक को लोकेन्टो, ऑनलाइन गेम के जरिए ठगी के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने का डर दिखाया था।

2 min read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Jayant Sharma

Jan 29, 2026

Dungarpur ACB Trap Pic

Dungarpur Police Bribe Case: राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाने में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक युवक को लोकेन्टो, ऑनलाइन गेम के जरिए ठगी के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने का डर दिखाया था।

साजिश, पहले मोबाइल छीना, फिर गिरफ्तारी का डर दिखाया

एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 18 जनवरी को नयागांव में पुलिस की एक गाड़ी उसके पास रुकी। गाड़ी में सवार पुलिसकर्मियों ने परिवादी का मोबाइल छीन लिया और उसे चेक करने का नाटक करते हुए कहा कि, तू ऑनलाइन गेम खेलकर लोगों से ठगी करता है, तेरे मोबाइल में कई संदिग्ध लेन-देन हैं।, इसके बाद उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर दोवड़ा थाने ले जाने लगे।

सेटिंग, के नाम पर मांगी 2 लाख की घूस


रास्ते में कांस्टेबल प्रकाश चन्द्र पटेल ने अपना नाम बताते हुए परिवादी को डराया कि थाने में सीआई साहब भी अपने ही हैं यानी स्वजातीय ही हैं। उसने कहा कि अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो महीनों जमानत नहीं होगी। उसने मोबाइल वापस करने और मुकदमा न दर्ज करने के बदले 2 लाख रुपये की मांग की। डरे हुए परिवादी को वागदरी के पास उतार दिया गया और मोबाइल अपने पास ही रख लिया।

एसीबी का बिछाया जाल और गिरफ्तारी

जब परिवादी के भाई ने कांस्टेबल से बात की, तो उसने फोन पर चर्चा करने से मना कर दिया और थाने आकर मिलने को कहा। परेशान होकर पीड़ित ने एसीबी का दरवाजा खटखटाया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 28 जनवरी को शिकायत का सत्यापन किया, जिसमें हेड कांस्टेबल अशोक कुमार पाटीदार और कांस्टेबल प्रकाश चन्द्र पटेल 1.50 लाख रुपये लेने पर सहमत हुए।

बुधवार को रतन सिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में टीम ने जाल बिछाया। जैसे ही आरोपियों ने रिश्वत की राशि थामी, एसीबी टीम ने उन्हें दबोच लिया। मौके पर ही रिश्वत के नोट बरामद कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

ये भी पढ़ें

3 KM तक दौड़ाया, फिर 10 फीट गहरे नाले में कूदा, भरतपुर में घूसखोर JEN का हाई वोल्टेज ड्रामा, डिक्की में थे 50 हजार
भरतपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Jan 2026 10:12 am

Published on:

29 Jan 2026 10:11 am

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / …तू टेंशन मत ले, इंजार्ज साहब अपने ही हैं, युवक को फंसाने की धमकी देकर डेढ़ लाख रिश्वत लेते पुलिसवाले अरेस्ट
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dungarpur News : डूंगरपुर में हृदयविदारक हादसा, चलती कार में लगी आग, चालक जिंदा जला

Dungarpur heartbreaking accident a moving car caught fire and driver was burned alive
डूंगरपुर

डूंगरपुर: अदालत ने जानलेवा हमले में 6 दोषियों को सुनाई 7-7 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

Court ORder
डूंगरपुर

Dungarpur : राजस्थान में पंचायत चुनाव व जनगणना को लेकर शिक्षक संघ की बड़ी मांग, जिला कलक्टर को लिखा पत्र

Rajasthan Panchayat elections and census duties Teachers association big demand Dungarpur District Collector written a letter
डूंगरपुर

Dungarpur: जंगल में इस हाल में मिले ‘नाबालिग कपल’, न्यू ईयर पर घर से लापता हुए थे लड़का-लड़की, 18 दिन बाद ऐसे मिले

Police Team
डूंगरपुर

डूंगरपुर नगर परिषद का नवाचार, कचरा संग्रहण के लिए सीएनजी और पेट्रोल के 8 नए वाहन शुरू

Dungarpur News Municipal Council
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.