3 KM तक दौड़ाया, फिर 10 फीट गहरे नाले में कूदा, भरतपुर में घूसखोर JEN का हाई वोल्टेज ड्रामा, डिक्की में थे 50 हजार

जानकारी के अनुसार, उच्चैन में तैनात एईएन (AEN) मोहित कटियार और जेईएन (JEN) अभिषेक गुप्ता ने एक परिवादी से सोलर प्लांट की फाइलों को पास करने के एवज में रिश्वत की डिमांड की थी। परिवादी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाने का काम करता है। इन अधिकारियों ने प्रति फाइल 5 हजार रुपए के हिसाब से 18 फाइलों के लिए कुल 90 हजार रुपए मांगे थे।