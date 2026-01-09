Medical Stores New Rules : राजस्थान में 35 हजार मेडिकल स्टोर होंगे बंद! नए नियम से फार्मासिस्ट नाराज, संघ ने चेताया

Medical Stores New Rules : राजस्थान में मेडिकल स्टोरों के संचालन और लाइसेंस नवीनीकरण के लिए कॉमर्शियल नक्शा अनिवार्य किए जाने के नए प्रावधान ने फार्मासिस्टों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेशभर में विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। राजस्थान फार्मासिस्ट संघ का दावा है कि यदि यह नियम लागू रहा, तो राज्य की 75 से 80 प्रतिशत दवा दुकानें सीधेतौर पर प्रभावित होंगी और करीब 35 हजार मेडिकल स्टोर बंद होने की स्थिति में पहुंच सकते हैं।