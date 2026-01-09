CMA Foundation Result : ऑल इंडिया टॉप-10 में जयपुर के 3 होनहार, विधान छाबरा की फर्स्ट रैंक, जानिए इनकी सफलता का राज

फैमिली में ज्यादातर लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो मैंने भी सीएमए करनी की ठानी। सेल्फी स्टडी और कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की। बेहतर परिणाम के लिए यूट्यूब से भी पढ़ाई की। कभी-कभी चैट जीपीटी की भी मदद लेती थी। रोज करीब 4-5 घंटे स्टडी करती थी। काफी मॉक टेस्ट दिए। पिता सीए रामअवतार और सीए निशा अग्रवाल का काफी सपोर्ट मिला। सीए फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक 11 आई थी।