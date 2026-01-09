9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जयपुर

Jaipur Traffic : जयपुर में अब नहीं लगेगा जाम, दिल्ली-गुडगांव मॉडल पर दौड़ेगा ट्रैफिक, चौराहे होंगे सिग्नल फ्री

Jaipur Traffic : खुशखबर। जयपुर शहर की सड़कों पर अब ट्रैफिक का लंबा जाम नहीं लगेगा। दिल्ली-गुडगांव मॉडल पर जयपुर का ट्रैफिक दौड़ेगा। चौराहे सिग्नल फ्री होंगे।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 09, 2026

Jaipur Traffic will run on Delhi-Gurgaon model intersections will be signal-free

फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur Traffic : जयपुर शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है। पीक ऑवर्स के अलावा भी हर चौराहे पर लंबा जाम लग रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए जेडीए शहर की वीआइपी रोड जेएलएन मार्ग सहित 160 फीट से चौड़ी प्रमुख सड़कों को ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए दिल्ली और गुड़गांव की तर्ज पर काम किया जाएगा। इसी उद्देश्य से जेडीए के अधिकारी 2 दिन से दिल्ली में हैं जहां वे सुगम यातायात वाले प्रोजेक्ट्स का अध्ययन कर रहे हैं।

जेडीए की अभियांत्रिक शाखा के पांच एक्सईएन, गार्डन शाखा के पांच इंजीनियर व उद्यान विशेषज्ञों ने दिल्ली में अध्ययन शुरू किया। अभियांत्रिक शाखा के अधिकारियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता आनंद प्रकाश मीना से मुलाकात कर अंडरपास, क्लोवर लीफ और रोबोटिक पार्किंग सहित यातायात सुगम बनाने वाले प्रोजेक्ट्स की जानकारी ली। सेंट्रल दिल्ली के सर्कल, ट्रैफिक व्यवस्था देखी। आइसलैंड परिवहन भवन की रोबोटिक पार्किंग का जायजा लिया।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मिले और उनसे निर्माण कार्यों की तकनीक आदि की जानकारी ली। अभियांत्रिक शाखा के इंजीनियर शुक्रवार को नोएडा की सेक्टर रोड व द्वारका की मल्टी क्रॉसिंग रोड का निरीक्षण करेंगे।

सर्किल और ट्रायंगल का अध्ययन

गार्डन शाखा के अधिकारियों ने दिल्ली के लोधी गार्डन का निरीक्षण कर वहां के सर्कल और ट्रायंगल देखे। यातायात में बाधक नहीं बनने वाले इन मॉडलों के साथ-साथ सड़क किनारे पौधारोपण और सोयल बायोटेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट प्लांट की जानकारी भी ली

अब तक दो ही चौराहे सिग्नल फ्री

पिछले 7 वर्षों में जयपुर में केवल 2 ही चौराहे सिग्नल फ्री हो पाए हैं। वर्ष 2021-22 के बजट में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्रैफिक सिग्नल मुक्त चौराहा और तिराहा बनाने की घोषणा की थी लेकिन जेडीए केवल B2 बाइपास और लक्ष्मी मंदिर तिराहे को ही सिग्नल फ्री कर पाया। इससे पहले 2015 में भाजपा सरकार ने सिविल लाइंस से एयरपोर्ट तक फ्लाईओवर बनाने का प्लान तैयार किया था, जो धरातल पर नहीं हो सकता

वर्तमान स्थिति

जेएलएन मार्ग टोंक रोड पर रामबाग सर्किल, जेडीए सर्कल और ओटीएस चौराहे जैसे प्रमुख स्थानों पर दिनभर लंबा जाम लग रहा है। लोगों को यहां 4 से 7 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है।

अध्ययन के बाद काम होगा शुरू

शहर की 160 फीट से चौड़ी सड़कों को सिग्नल फ्री करने के लिए अधिकारियों का दल दिल्ली और गुड़गांव भेजा गया अध्ययन के बाद यह काम शुरू किया जाएगा।
प्रथम देवेंद्र गुप्ता जेडीए निदेशक अभियांत्रिकी

09 Jan 2026 07:49 am

