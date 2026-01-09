Jaipur Traffic : जयपुर में अब नहीं लगेगा जाम, दिल्ली-गुडगांव मॉडल पर दौड़ेगा ट्रैफिक, चौराहे होंगे सिग्नल फ्री

Jaipur Traffic : जयपुर शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है। पीक ऑवर्स के अलावा भी हर चौराहे पर लंबा जाम लग रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए जेडीए शहर की वीआइपी रोड जेएलएन मार्ग सहित 160 फीट से चौड़ी प्रमुख सड़कों को ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए दिल्ली और गुड़गांव की तर्ज पर काम किया जाएगा। इसी उद्देश्य से जेडीए के अधिकारी 2 दिन से दिल्ली में हैं जहां वे सुगम यातायात वाले प्रोजेक्ट्स का अध्ययन कर रहे हैं।