अजमेर

RPSC Exam Calendar 2026 : जनवरी में होंगी लेक्चरर व डिप्टी कमांडेंट की भर्ती परीक्षा, आरपीएससी कैलेंडर देखें

RPSC Exam Calendar 2026 : राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने वर्ष 2026 में जनवरी से दिसंबर तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं की संभावित तिथियां जारी कर दी हैं। RPSC 2026 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अभ्यार्थियों को तैयारी का पूरा मौका मिले। आरपीएससी कैलेंडर देखें कब कौन सी परीक्षाएं हैं।

अजमेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 08, 2026

RPSC Exam Calendar 2026 See Lecturers and Deputy Commandants Recruitment exams will be held in January

फाइल फोटो पत्रिका

RPSC Exam Calendar 2026 : राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने वर्ष 2026 में जनवरी से दिसंबर तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं की संभावित तिथियां जारी कर दी है। RPSC 2026 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अभ्यार्थियों को तैयारी का पूरा मौका मिले।

आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं की शुरुआत 11 जनवरी 2026 से होगी। पहले दिन डिप्टी कमांडेंट परीक्षा-2025 आयोजित की जाएगी, जबकि 12 जनवरी 2026 को आयुर्वेद विभाग में लेक्चरर पद की परीक्षा होगी। आयोग के अनुसार वर्ष 2026 में कुल 21 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

राजस्थान लोक सेवा आयोग के जारी कैलेंडर के अनुसार इन परीक्षाओं में करीब 25 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। आयोग ने 26 अप्रेल, 3 मई, 29 नवम्बर, 6 और 27 दिसम्बर की तिथियां अन्य परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी हैं। इन परीक्षाओं की डिटेल्स बाद में घोषित की जाएंगी। आरपीएससी अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि परीक्षाओं की शुरुआत 11 जनवरी से होगी।

फिर से होंगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा

RPSC 2026 परीक्षा कैलेंडर की खास बात यह है कि करीब 6 वर्ष बाद आरपीएससी फिर से कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) प्रणाली अपनाने जा रहा है। आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, 2026 में 2 परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएंगी।

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) साल 2026 प्रस्तावित परीक्षाएं

क्र. सं. परीक्षा का नाम तारीख
1- डिप्टी कमांडेंट परीक्षा, 2025 (गृह (सुरक्षा) विभाग) 11-01-2026
2- लेक्चरर, 2025 (आयुष विभाग) 12-01-2026
3- सहायक विद्युत निरीक्षक परीक्षा, 2025 (ऊर्जा विभाग) 01-02-2026 (सीबीआरटी मोड)
4- जूनियर केमिस्ट परीक्षा, 2025 (सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग) 01-02-2026
5- सहायक अभियंता कॉम्ब. COMP. (मुख्य) परीक्षा, 2024 (डीओपी विभाग) 15-03-2026 से 18-03-2026
6- सब-इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर कॉम्ब. COMP. परीक्षा, 2025 (गृह विभाग) 05-04-2026
7- पशुचिकित्सा अधिकारी परीक्षा, 2025 (पशुपालन विभाग) 19-04-2026
8- सहायक कृषि अभियंता परीक्षा, 2025 (कृषि विभाग) 19-04-2026
9- आरपीएससी परीक्षा के लिए आरक्षित 26-04-2026
10- आरपीएससी परीक्षा के लिए आरक्षित 03-05-2026
11- लेक्चरर, लेक्चरर एग्रीकल्चर एंड कोच COMP। परीक्षा, 2025 (माध्यमिक शिक्षा विभाग) 31-05-2026 से 16-06-2026
12- सीनियर टीचर कॉम्पीटिशन परीक्षा, 2025 (माध्यमिक शिक्षा विभाग) 12-07-2026 से 18-07-2026
13- जूनियर लीगल ऑफिसर परीक्षा, 2025 (जयपुर विकास प्राधिकरण) 26-07-2026 और 27-07-2026
14- सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा, 2025 (सांख्यिकी विभाग) 30-08-2026
15- कारखानों और बॉयलर निरीक्षक परीक्षा, 2025 (कारखाने और बॉयलर निरीक्षण विभाग) 20-09-2026
16- कारखाना निरीक्षक (केमिकल) परीक्षा, 2025 (कारखाने और बॉयलर निरीक्षण विभाग) 20-09-2026
17- सहायक निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा, 2025 (गृह विभाग) 13-10-2026 से 16-10-2026
18- संरक्षण अधिकारी परीक्षा, 2025 (महिला एवं बाल विकास विभाग) 15-11-2026
19- RPSC परीक्षा के लिए आरक्षित 29-11-2026
20- RPSC परीक्षा के लिए आरक्षित 06-12-2026
21- RPSC परीक्षा के लिए आरक्षित 27-12-2026।

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / RPSC Exam Calendar 2026 : जनवरी में होंगी लेक्चरर व डिप्टी कमांडेंट की भर्ती परीक्षा, आरपीएससी कैलेंडर देखें

