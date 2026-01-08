RPSC Exam Calendar 2026 : जनवरी में होंगी लेक्चरर व डिप्टी कमांडेंट की भर्ती परीक्षा, आरपीएससी कैलेंडर देखें

क्र. सं. परीक्षा का नाम तारीख

1- डिप्टी कमांडेंट परीक्षा, 2025 (गृह (सुरक्षा) विभाग) 11-01-2026

2- लेक्चरर, 2025 (आयुष विभाग) 12-01-2026

3- सहायक विद्युत निरीक्षक परीक्षा, 2025 (ऊर्जा विभाग) 01-02-2026 (सीबीआरटी मोड)

4- जूनियर केमिस्ट परीक्षा, 2025 (सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग) 01-02-2026

5- सहायक अभियंता कॉम्ब. COMP. (मुख्य) परीक्षा, 2024 (डीओपी विभाग) 15-03-2026 से 18-03-2026

6- सब-इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर कॉम्ब. COMP. परीक्षा, 2025 (गृह विभाग) 05-04-2026

7- पशुचिकित्सा अधिकारी परीक्षा, 2025 (पशुपालन विभाग) 19-04-2026

8- सहायक कृषि अभियंता परीक्षा, 2025 (कृषि विभाग) 19-04-2026

9- आरपीएससी परीक्षा के लिए आरक्षित 26-04-2026

10- आरपीएससी परीक्षा के लिए आरक्षित 03-05-2026

11- लेक्चरर, लेक्चरर एग्रीकल्चर एंड कोच COMP। परीक्षा, 2025 (माध्यमिक शिक्षा विभाग) 31-05-2026 से 16-06-2026

12- सीनियर टीचर कॉम्पीटिशन परीक्षा, 2025 (माध्यमिक शिक्षा विभाग) 12-07-2026 से 18-07-2026

13- जूनियर लीगल ऑफिसर परीक्षा, 2025 (जयपुर विकास प्राधिकरण) 26-07-2026 और 27-07-2026

14- सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा, 2025 (सांख्यिकी विभाग) 30-08-2026

15- कारखानों और बॉयलर निरीक्षक परीक्षा, 2025 (कारखाने और बॉयलर निरीक्षण विभाग) 20-09-2026

16- कारखाना निरीक्षक (केमिकल) परीक्षा, 2025 (कारखाने और बॉयलर निरीक्षण विभाग) 20-09-2026

17- सहायक निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा, 2025 (गृह विभाग) 13-10-2026 से 16-10-2026

18- संरक्षण अधिकारी परीक्षा, 2025 (महिला एवं बाल विकास विभाग) 15-11-2026

19- RPSC परीक्षा के लिए आरक्षित 29-11-2026

20- RPSC परीक्षा के लिए आरक्षित 06-12-2026

21- RPSC परीक्षा के लिए आरक्षित 27-12-2026।