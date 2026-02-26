RPSC Recruitment: 5 माह में 12,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती परीक्षाएं मार्च से, जानें डिटेल शेड्यूल

आयोग के इस साल के कलेंडर के तहत जनवरी-फरवरी में डिप्टी कमांडेंट, लेक्चरर भर्ती, कनिष्ठ रसायनज्ञ और सहायक विद्युत निरीक्षक परीक्षा हो चुकी हैं। अब अप्रेल से जुलाई तक अहम परीक्षाएं होंगी। परीक्षाओं में करीब 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने कैलेंडर में 26 अप्रेल, 3 मई, 29 नवम्बर, 6 और 27 दिसम्बर की तिथियां अन्य परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी हैं।