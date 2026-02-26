RPSC Recruitment: 5 माह में 12,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती परीक्षाएं मार्च से, जानें डिटेल शेड्यूल

राजस्थान लोक सेवा आयोग, पत्रिका फाइल फोटो
RPSC recruitment 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं का दौर अब मार्च से प्रारंभ होगा। मार्च से जुलाई के बीच आयोग 12,000 से ज्यादा रिक्त पदों की भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। इनमें सब इंस्पेक्टर, प्राध्यापक एवं कोच और पशु चिकित्सा अधिकारी जैसी बड़ी परीक्षाएं भी शामिल हैं।
आयोग के इस साल के कलेंडर के तहत जनवरी-फरवरी में डिप्टी कमांडेंट, लेक्चरर भर्ती, कनिष्ठ रसायनज्ञ और सहायक विद्युत निरीक्षक परीक्षा हो चुकी हैं। अब अप्रेल से जुलाई तक अहम परीक्षाएं होंगी। परीक्षाओं में करीब 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने कैलेंडर में 26 अप्रेल, 3 मई, 29 नवम्बर, 6 और 27 दिसम्बर की तिथियां अन्य परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी हैं।
(तिथियां आयोग के अनुसार)
