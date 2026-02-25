Rajasthan News : अब प्रदेश भर के ‘गिरदावरों’ ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, ले लिया ये फैसला

इस विरोध-प्रदर्शन की मुख्य जड़ नियमित डीपीसी (Departmental Promotion Committee) का न होना है। गिरदावरों का आरोप है कि राज्य सरकार की सहमति और कार्मिक विभाग के आदेशों के बावजूद राजस्व मंडल प्रशासन जानबूझकर पदोन्नति प्रक्रिया में देरी कर रहा है।



अटक गई डीपीसी: साल 2025-26 के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक (ILR) से नायब तहसीलदार पद पर होने वाली नियमित डीपीसी अभी तक नहीं की गई है।



जोधपुर संभाग का मामला: संघ के अनुसार, कार्मिक विभाग की सहमति के बाद भी जोधपुर संभाग की रिव्यू डीपीसी के लिए सरकारी आदेशों की पालना नहीं की जा रही है।