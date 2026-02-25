25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Rape: 4 साल तक लिव-इन में लूटता रहा आबरू, शादी का वक्त आया तो प्रेमी मुकरा, अब अपनों ने भी छोड़ा साथ

अजमेर में एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर चार साल तक यौन शोषण का आरोप लगाया। लिव-इन में रहने के बाद आरोपी मुकर गया। परिजनों ने भी साथ छोड़ दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Arvind Rao

Feb 25, 2026

Ajmer Crime Woman Alleges Four Years of Rape on False Marriage Promise Case Filed

शादी का झांसा देकर बलात्कार (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)

Ajmer Crime: अजमेर में मानवता और रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। जहां एक 27 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर पिछले चार वर्षों से यौन शोषण का शिकार बनाया जा रहा था। इस मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई, जब पीड़िता के अपनों ने ही उससे पल्ला झाड़ लिया।

पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी युवक ने उसे शादी का पवित्र वादा किया था। इसी वादे की आड़ में उसने पिछले चार साल तक युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए।

युवती इस उम्मीद में चुप रही कि जल्द ही उनका रिश्ता सामाजिक और कानूनी रूप से मान्य हो जाएगा। वह युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। लेकिन जैसे ही शादी का समय आया, आरोपी अपने वादे से मुकर गया।

अपनों ने भी फेरा मुंह

इस दुखद घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि जब युवती को न्याय और सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसके परिवार ने भी उसका साथ छोड़ दिया। बदनामी और सामाजिक दबाव के चलते युवती के माता-पिता ने उससे रिश्ता तोड़ लिया है। वर्तमान में पीड़िता न केवल आरोपी के धोखे से टूट चुकी है, बल्कि अपनों के अलगाव और उत्पीड़न के कारण गहरे मानसिक तनाव में है।

पुलिस की कार्रवाई

पीड़िता की न्याय की गुहार पर अजमेर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शादी का झांसा देकर बलात्कार (धारा 376 के प्रासंगिक प्रावधानों) और उत्पीड़न के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस अब उन परिस्थितियों और साक्ष्यों की जांच कर रही है, जिनके तहत युवक और युवती लिव-इन में रह रहे थे। पीड़िता ने अपनी जान और गरिमा के लिए पुलिस से सुरक्षा और न्याय की मांग की है।

ये भी पढ़ें

‘राजस्थान को ‘रक्तरंजित’ होने से बचाना होगा’, विधायक रविंद्र भाटी ने गैंगस्टर लॉरेंस और रोहित के खौफ पर सरकार को घेरा
जयपुर
Rajasthan MLA Ravindra Singh Bhati Flags Gangster Network, Govt Cites AGTF Crackdown in Assembly

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Feb 2026 11:49 am

Published on:

25 Feb 2026 11:10 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rape: 4 साल तक लिव-इन में लूटता रहा आबरू, शादी का वक्त आया तो प्रेमी मुकरा, अब अपनों ने भी छोड़ा साथ

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : अब प्रदेश भर के 'गिरदावरों' ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, ले लिया ये फैसला

अजमेर

PM Modi Rally: राजस्थान में पीएम मोदी की सभा से पहले हाईटेक पार्किंग प्लान, पहली बार QR कोड से तय होगी बसों की एंट्री

Ajmer PM Modi Rally QR Code Parking System
अजमेर

सीएम भजनलाल पुष्कर में चल रही धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में पहुंचे, बोले- सनातन संस्कृति के लिए काम कर रही सरकार

CM Bhajanlal Pushkar
अजमेर

Dhirendra Shastri: अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई… ड्रोन के लिए ये क्या बोल गए पंडित धीरेंद्र शास्त्री, खूब लगे ठहाके

Dheerendra Shastri
अजमेर

Rajasthan Private Bus Strike : पीएम मोदी की रैली को बड़ा झटका, निजी बस यूनियन ने लिया यह बड़ा फैसला

PM Modi Kayad Vishram Sthali Ajmer rally Big blow union refuses to provide private bus
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.