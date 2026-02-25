Rape: 4 साल तक लिव-इन में लूटता रहा आबरू, शादी का वक्त आया तो प्रेमी मुकरा, अब अपनों ने भी छोड़ा साथ

शादी का झांसा देकर बलात्कार (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)
Ajmer Crime: अजमेर में मानवता और रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। जहां एक 27 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर पिछले चार वर्षों से यौन शोषण का शिकार बनाया जा रहा था। इस मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई, जब पीड़िता के अपनों ने ही उससे पल्ला झाड़ लिया।
पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी युवक ने उसे शादी का पवित्र वादा किया था। इसी वादे की आड़ में उसने पिछले चार साल तक युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए।
युवती इस उम्मीद में चुप रही कि जल्द ही उनका रिश्ता सामाजिक और कानूनी रूप से मान्य हो जाएगा। वह युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। लेकिन जैसे ही शादी का समय आया, आरोपी अपने वादे से मुकर गया।
इस दुखद घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि जब युवती को न्याय और सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसके परिवार ने भी उसका साथ छोड़ दिया। बदनामी और सामाजिक दबाव के चलते युवती के माता-पिता ने उससे रिश्ता तोड़ लिया है। वर्तमान में पीड़िता न केवल आरोपी के धोखे से टूट चुकी है, बल्कि अपनों के अलगाव और उत्पीड़न के कारण गहरे मानसिक तनाव में है।
पीड़िता की न्याय की गुहार पर अजमेर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शादी का झांसा देकर बलात्कार (धारा 376 के प्रासंगिक प्रावधानों) और उत्पीड़न के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस अब उन परिस्थितियों और साक्ष्यों की जांच कर रही है, जिनके तहत युवक और युवती लिव-इन में रह रहे थे। पीड़िता ने अपनी जान और गरिमा के लिए पुलिस से सुरक्षा और न्याय की मांग की है।
