Rajasthan Private Bus Strike : पीएम मोदी की रैली को बड़ा झटका, निजी बस यूनियन ने लिया यह बड़ा फैसला

Rajasthan Private Bus Strike : राजस्थान बस ऑपरेटर यूनियन के आह्वान पर अजमेर सहित प्रदेशभर में सोमवार रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन चक्का जाम शुरू हो गया। अजमेर से दिल्ली, अहमदाबाद, देहरादून, हरिद्वार, कानपुर और जम्मू-कश्मीर समेत कई प्रमुख रूटों की निजी बस सेवाएं ठप रहेंगी। इसके साथ ही यूनियन पदाधिकारियों ने यह बड़ा निर्णय लिया है कि 28 फरवरी को अजमेर में प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सभा के लिए कोई भी निजी बस उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। जिसके बाद प्रशासन में हलचल मच गई है।