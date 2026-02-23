Vasundhara Raje : बालाजी मेरे आराध्य, प्रतिमा अनावरण का मिला मौका, सौभाग्य है… : वसुंधरा राजे

Vasundhara Raje : अजमेर के मदनगंज-किशनगढ़ के बालाजी धाम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि बालाजी मेरे आराध्य, मेरा सौभाग्य है कि आराध्य की प्रतिमा के अनावरण का मौका मिला। प्रभु श्रीराम की सेवा करना, रामजी के लिए सब कुछ करना ही उनका ध्येय रहा। हनुमानजी की भक्ति से प्रभु श्रीराम को पाया जा सकता है।