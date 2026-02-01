22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री चार्टर विमान से पहुंचे राजस्थान, पुष्कर में 3 दिन सुनाएंगे हनुमंत कथा, लगेगा दिव्य दरबार

विश्व प्रसिद्ध पुष्कर में पहली बार 23 से 25 फरवरी 2026 तक नए मेला मैदान में बागेश्वर सरकार की भव्य हनुमंत कथा होने जा रही है। इस बीच दिव्य दरबार भी लगेगा। कथा में हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है।

3 min read
Google source verification

अजमेर

image

Kamal Mishra

Feb 22, 2026

Dhirendra Krishna Shastri

किशनगढ़ एयरपोर्ट पर बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (फोटो-पत्रिका)

अजमेर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री रविवार दोपहर विशेष चार्टर विमान से किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे। उनका विमान करीब एक बजे रनवे पर उतरा। एयरपोर्ट पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी और राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और समर्थक भी मौजूद रहे।

एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासनिक अमला सुबह से ही तैनात रहा, क्योंकि उनके आगमन को लेकर समय में बार-बार बदलाव की सूचनाएं मिल रही थीं। कभी पूर्वाह्न 11:30 बजे, कभी दोपहर बाद 3 बजे और कभी शाम 5 बजे पहुंचने की चर्चा होती रही। अंततः दोपहर लगभग एक बजे उनके आगमन की पुष्टि हुई। थोड़ी देर रुकने के बाद वे कड़े सुरक्षा घेरे में सड़क मार्ग से तीर्थराज पुष्कर के लिए रवाना हो गए।

पहले दिन ही लगेगा दरबार

नए मेला मैदान में बागेश्वर धाम के उपासक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तीन दिवसीय हनुमंत कथा सोमवार से शुरू होगी। इस दौरान 24 फरवरी को कथा स्थल पर खुला दरबार लगाया जाएगा तथा शाम को कथा होगी। कथा के लिए बागेश्वर धाम उपासक शास्त्री रविवार को निर्धारित समय से 5 घंटे पहले पुष्कर के समीप तिलोरा गांव के रिसॉर्ट पहुंचे। उनका पहले शाम 5 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट तथा शाम 7 बजे पुष्कर पहुंचने का कार्यक्रम था। जानकारी मिली है कि उनका कहीं और का कार्यक्रम निरस्त होने की वजह से वे दोपहर 2 बजे तिलोरा स्थित रिसॉर्ट पहुंच गए।

निकाली गई भव्य कलश यात्रा

हनुमंत कथा कार्यक्रम के तहत रविवार को कलशयात्रा निकाली गई। नवखंडीय हनुमान मंदिर से लाल रंग की चुनरी ओढ़े जल भरा कलश लिए महिलाएं बैंड एवं डीजे पर बजते भजनों की धुन पर झूमती-गाती कलशयात्रा में शामिल हुईं। कलशयात्रा जाट विश्राम स्थली पहुंची। इस दौरान कई जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया।

महिलाओं के गले से सोने की चेन पार

कलशयात्रा के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर चेन स्नेचर गिरोह ने कई महिलाओं के गले से सोने की चेन तोड़ ली। वारदात के बाद जाट विश्राम स्थली में एक वृद्ध महिला की तबीयत बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर गई। अन्य महिलाओं ने पानी पिलाकर उन्हें ढांढस बंधाया। कलशयात्रा में जिलेभर से करीब दो हजार महिलाओं ने हिस्सा लिया।

3 दिन चलेगी हनुमंत कथा

पुष्कर में 23 से 25 फरवरी 2026 तक नए मेला मैदान में भव्य हनुमंत कथा और दिव्य दरबार का आयोजन प्रस्तावित है। आयोजकों के अनुसार यह पहली बार है जब इस स्तर का कार्यक्रम यहां आयोजित हो रहा है। कथा स्थल विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर से करीब दो किलोमीटर दूर स्थित है। यही मैदान प्रतिवर्ष लगने वाले विश्वविख्यात पुष्कर मेले का मुख्य केंद्र भी रहता है।

कथा की तैयारी पूरी

तीन दिवसीय आयोजन में देशभर से हजारों श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए प्रशासन ने यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, चिकित्सा सहायता और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। अस्थायी बैरिकेडिंग, कंट्रोल रूम और चिकित्सा शिविर स्थापित किए जा रहे हैं। स्वयंसेवकों की टीम भी श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन देने और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेगी।

व्यापारियों में उत्साह

स्थानीय व्यापारियों और होटल व्यवसायियों में भी इस आयोजन को लेकर उत्साह है। उनका मानना है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक गरिमा और व्यवस्थागत तैयारी के बीच पुष्कर में होने वाला यह आयोजन व्यापक आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है।

सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का सशक्त माध्यम

हनुमंत कथा व दिव्य दरबार न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का भी सशक्त माध्यम बनेगा। यह आयोजन पुष्कर को धार्मिक पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर अधिक सशक्त रूप से स्थापित करेगा। -सुरेश सिंह रावत, जल संसाधन मंत्री

ये भी पढ़ें

Jaipur Air Show: सूर्यकिरण और सारंग की गर्जना से गूंजी गुलाबी नगरी, युवाओं में छाया रोमांच, सीएम भजनलाल ने की जमकर तारीफ
जयपुर
Jaipur Air Show

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Feb 2026 08:05 pm

Published on:

22 Feb 2026 07:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री चार्टर विमान से पहुंचे राजस्थान, पुष्कर में 3 दिन सुनाएंगे हनुमंत कथा, लगेगा दिव्य दरबार

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ajmer: 1 अप्रैल से बढ़ेगा दूध का रेट…फैट कटौती खत्म, कई पदों पर होगी सीधी भर्ती, कर्मचारियों के पैकेज में होगी बढ़ोतरी

Ajmer Dairy Meet
अजमेर

PM Modi Rajasthan Visit: पीएम मोदी की सभा के लिए बनने लगा वाटर प्रूफ डोम, सुधर रही सड़कें

kayad vishram sthali
अजमेर

Ajmer: जहां बाल विवाह आम, उस गांव की बेटियां बनी ‘सरकारी अफसर’, जानें पटवारी सपना और स्टेनोग्राफर मोनिका की Success Story

Motivational Story
अजमेर

Ajmer: देश का पहला और दुनिया का छठा ‘गैस्ट्रिक ट्रांसेक्शन’ केस, 2 हिस्सों में बंटा पेट जोड़कर बचाई युवक की जान

दुर्लभ सर्जरी कर बचाई मरीज की जान, पत्रिका फोटो
अजमेर

Rajasthan: 12वीं की परीक्षा में कॉपी में उत्तर लिखती मिली शिक्षिका, करा रही थी नकल, शिक्षा विभाग ने किया निलंबित

अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.