बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री चार्टर विमान से पहुंचे राजस्थान, पुष्कर में 3 दिन सुनाएंगे हनुमंत कथा, लगेगा दिव्य दरबार

नए मेला मैदान में बागेश्वर धाम के उपासक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तीन दिवसीय हनुमंत कथा सोमवार से शुरू होगी। इस दौरान 24 फरवरी को कथा स्थल पर खुला दरबार लगाया जाएगा तथा शाम को कथा होगी। कथा के लिए बागेश्वर धाम उपासक शास्त्री रविवार को निर्धारित समय से 5 घंटे पहले पुष्कर के समीप तिलोरा गांव के रिसॉर्ट पहुंचे। उनका पहले शाम 5 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट तथा शाम 7 बजे पुष्कर पहुंचने का कार्यक्रम था। जानकारी मिली है कि उनका कहीं और का कार्यक्रम निरस्त होने की वजह से वे दोपहर 2 बजे तिलोरा स्थित रिसॉर्ट पहुंच गए।