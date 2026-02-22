Jaipur Air Show: सूर्यकिरण और सारंग की गर्जना से गूंजी गुलाबी नगरी, युवाओं में छाया रोमांच, सीएम भजनलाल ने की जमकर तारीफ

जयपुर। गुलाबी नगरी के ऐतिहासिक जलमहल क्षेत्र में आयोजित एयर शो ने रविवार को शहर के आसमान को रोमांच और देशभक्ति के रंगों से भर दिया। नीले गगन के नीचे भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया कि हजारों दर्शकों की नजरें देर तक आसमान पर टिकी रहीं। कार्यक्रम को देखने के लिए सुबह से ही आमेर रोड, जलमहल की पाल और आसपास की पहाड़ियों पर लोगों की भीड़ जुटने लगी थी।