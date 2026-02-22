Best Engineering Colleges In Rajasthan: ये कॉलेज है राजस्थान का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT नहीं है टॉप पर



NIRF 2025 की इंजीनियरिंग रैंकिंग के अनुसार BITS Pilani राजस्थान का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है। NIRF 2025 के अनुसार BITS पिलानी को 11वां स्थान मिला है, जो इसे देश के शीर्ष निजी इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल करता है। राजस्थान में यह पहले नंबर पर है। BITS की शुरुआत 1900 के दशक में एक छोटे स्कूल के रूप में हुई थी और वर्ष 1964 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। संस्थान इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है। यहां बीई/बीटेक सहित विभिन्न टेक्निकल कोर्स चलाये जाते हैं। एडमिशन BITSAT (Birla Institute of Technology and Science Admission Test) के माध्यम से होता है। देशभर से छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं।