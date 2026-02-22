BSSC Vacancy 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग कैलेंडर 2026, जान लें कब होगी परीक्षाएं और एग्जाम पैटर्न

BSSC Vacancy 2025: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने साल 2026 में आयोजित होने वाली 45 अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। लंबे समय से जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथियों का इंतजार था, उनके लिए यह राहत की खबर है। जारी कैलेंडर में नोटिफिकेशन से लेकर प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और परिणाम तक की संभावित तारीखें बताई गई हैं।