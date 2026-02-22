HPCL Recruitment 2026: हिंदुस्तान पेट्रोलियम में इंजीनियरों के लिए नौकरी का मौका, सैलरी भी है बढ़िया



एक अहम शर्त यह भी है कि डिग्री 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद पूरी की गई हो। यानी 2023 से पहले पास आउट हो चुके छात्र इसके लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।अंकों की बात करें तो सामान्य, ओबीसी (एनसीएल) और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 60 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं। आयु सीमा 2 मार्च 2026 तक 18 से 25 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी मिलेगी।