Rajasthan RIICO Vacancy 2026: राजस्थान रीको भर्ती में बढ़ी सीटों की संख्या, आवेदन की तारीख भी आगे बढ़ाई गई

भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग और महिला अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। वहीं चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी।

पहले चरण में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान, राजस्थान का भूगोल और इतिहास, तथा संबंधित विषय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।कनिष्ठ सहायक जैसे पदों के लिए लिखित परीक्षा के बाद टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। अंतिम चरण में डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। सभी चरणों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी जाएगी।