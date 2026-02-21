21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Rajasthan RIICO Vacancy 2026: राजस्थान रीको भर्ती में बढ़ी सीटों की संख्या, आवेदन की तारीख भी आगे बढ़ाई गई

RIICO Bharti: पहले इस भर्ती से 98 पद भरे जाने थे। लेकिन अब इसकी संख्या में इजाफा कर दिया गया है। अब कुल 121 पदों पर भर्ती की जाएगी। अलग-अलग विभागों में विभिन्न पद शामिल किए गए हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anurag Animesh

Feb 21, 2026

Rajasthan RIICO Vacancy 2026

Rajasthan RIICO Vacancy 2026(Image-Freepik)

Rajasthan RIICO Vacancy 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। राज्य की प्रमुख औद्योगिक संस्था राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (RIICO) ने वर्ष 2026 के लिए भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमें आवेदन की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2026 तय की गई थी। जिसे अब बढ़ाकर 07 मार्च 2026 कर दिया गया है। साथ ही भर्ती पदों की संख्या भी बढ़ाई गई है। अभ्यर्थी RIICO की आधिकारिक वेबसाइट riico.co.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।

Rajasthan RIICO Vacancy 2026: इतने पदों पर होगी भर्ती


पहले इस भर्ती से 98 पद भरे जाने थे। लेकिन अब इसकी संख्या में इजाफा कर दिया गया है। अब कुल 121 पदों पर भर्ती की जाएगी। अलग-अलग विभागों में विभिन्न पद शामिल किए गए हैं। इनमें जूनियर इंजीनियर (JE), सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant), ड्राफ्ट्समैन और कुछ टेक्निकल पद भी शामिल हैं।

Rajasthan RIICO Bharti 2026: किस पद के लिए क्या योग्यता?

जूनियर इंजीनियर (JE)
इस पद के लिए सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य है। संबंधित विषय में पढ़ाई पूरी कर चुके उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे।

सहायक लेखाधिकारी
कॉमर्स से ग्रेजुएशन यानी B.Com की डिग्री जरूरी है। साथ ही अकाउंट्स की अच्छी समझ होना भी आवश्यक माना गया है।

कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant)
12वीं पास अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी और RSCIT जैसे सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा।

ड्राफ्ट्समैन व अन्य टेक्निकल पद
इन पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य है। टेक्निकल योग्यता के बिना आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

RIICO Vacancy: उम्र सीमा और चयन प्रक्रिया

भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग और महिला अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। वहीं चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी।
पहले चरण में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान, राजस्थान का भूगोल और इतिहास, तथा संबंधित विषय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।कनिष्ठ सहायक जैसे पदों के लिए लिखित परीक्षा के बाद टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। अंतिम चरण में डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। सभी चरणों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

Galgotias University के मालिक सुनील गलगोटिया ने खुद कहां से की है पढ़ाई, जानें कितनी है नेटवर्थ
शिक्षा
Galgotia University

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Feb 2026 01:20 pm

Hindi News / Education News / Rajasthan RIICO Vacancy 2026: राजस्थान रीको भर्ती में बढ़ी सीटों की संख्या, आवेदन की तारीख भी आगे बढ़ाई गई

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Job For Engineers: दिल्ली में B.Tech डिग्री वालों के लिए निकली भर्ती, सैलरी एक लाख से ज्यादा तक

Job For Engineers
शिक्षा

NIOS के फर्जी वेबसाइटों से सावधान! एनआईओएस ने जारी की फेक वेबसाइट, यूट्यूब चैनलों की लिस्ट

NIOS
शिक्षा

परीक्षा केंद्रों पर रहेगा सख्त सुरक्षा घेरा

23,271 विद्यार्थियों ने एसएसएलसी परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया
हुबली

छात्र हितों की मांग को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन

छात्र हितों के समर्थन में हाथों में बैनर और भगवा ध्वज लिए जुटे छात्र-छात्राएं।
हुबली

DSSSB Answer Key: DSSSB आंसर-की जारी, सीधे इस लिंक से कर पाएंगे चेक, इस तारीख तक आपत्ति दर्ज करने का मौका

DSSSB Answer Key
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.