DSSSB Answer Key: DSSSB आंसर-की जारी, सीधे इस लिंक से कर पाएंगे चेक, इस तारीख तक आपत्ति दर्ज करने का मौका

बोर्ड ने उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया है। 20 फरवरी से 25 फरवरी 2026 के बीच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपत्ति दर्ज की जा सकती है। ध्यान रहे, केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन स्वीकार होगा। ईमेल या डाक के जरिए भेजी गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आपत्ति दर्ज करते समय अपने दावे के समर्थन में सही और भरोसेमंद स्रोत जरूर लगाएं, जैसे किताबें या आधिकारिक संदर्भ आदि बिना प्रमाण के आपत्ति मान्य नहीं होगी। बोर्ड सभी आपत्तियों की जांच के बाद फाइनल आंसर-की जारी करेगा। अंतिम परिणाम उसी के आधार पर तैयार किया जाएगा।