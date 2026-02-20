Supreme Court Vacancy 2026: सुप्रीम कोर्ट में कई पदों पर निकली भर्ती, 75000 से ज्यादा तक सैलरी, बस होनी चाहिए ये योग्यता

Supreme Court Vacancy 2026: देश की सबसे बड़ी अदालत में काम करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने विभिन्न पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती अभियान के जरिए कोर्ट असिस्टेंट एडिटर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर कोर्ट असिस्टेंट और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 23 फरवरी 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 8 मार्च 2026 तय की गई है।