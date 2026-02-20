Galgotias University के मालिक सुनील गलगोटिया ने खुद कहां से की है पढ़ाई, जानें कितनी है नेटवर्थ

Galgotias University इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। वजह है दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित India AI Impact Summit 2026, जहां यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर एक रोबोट डॉग पेश किया गया। इसका नाम रखा गया था ‘ओरियन’। दावा किया गया कि इसे यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने विकसित किया है। लेकिन मामला कुछ और ही निकला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही इस बात की फैक्ट चेक हो गई। सोशल मीडिया पर इस दावे को सबूत के साथ नकार दिया गया। बताया गया कि यह दरअसल चीनी कंपनी Unitree Robotics का मॉडल Unitree Go2 है, जो बाजार में आसानी से खरीदा जा सकता है। भारत में इसकी कीमत करीब 2 से 3 लाख रुपये बताई जाती है।