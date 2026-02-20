Best Engineering Colleges In Uttar Pradesh: ये हैं यूपी के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, देखें लिस्ट

Best Engineering Colleges In UP: उत्तर प्रदेश में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए एक नई पहल की शुरुआत हुई है। केंद्र सरकार की NIRF रैंकिंग की तर्ज पर अब प्रदेश सरकार ने अपना स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (SIRF) लागू किया है। पहली बार इसके माध्यम से रैंकिंग जारी की गई है। इस पहली लिस्ट में "कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सुल्तानपुर" ने बाजी मारी है। संस्थान को 300 में से 234 अंक मिले हैं, जो इसे प्रदेश का शीर्ष सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाते हैं।