UP Rojgar Mela 2026: युवाओं के लिए 90,0000 से ज्यादा नौकरियां, यूपी के 20 शहरों में रोजगार मेला

20 फरवरी 2026 541 प्रतापगढ़ सरयू इंद्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, संग्रामगढ़

21 फरवरी 2026 4034 प्रयागराज विवेकानंद निजी आईटीआई, भावापुर, शिवगढ़, सोरांव

21 फरवरी 2026 484 गोरखपुर राजकीय आईटीआई चरगावा

21 फरवरी 2026 464 गोंडा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, करनैलगंज

21 फरवरी 2026 395 चंदौली गवर्नमेंट आईटीआई रेवसा

21 फरवरी 2026 1560 कानपुर नगर डीबीएस कॉलेज, गोविंद नगर

21 फरवरी 2026 975 पीलीभीत उपाधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय

23 फरवरी 2026 346 उन्नाव चौधरी खजान सिंह कॉलेज

24–26 फरवरी 2026 11,890 मेरठ आईटीआई विश्वविद्यालय, गंगानगर

24 फरवरी 2026 4223 मुरादाबाद पॉलीटेक्निक परिसर, कॉठ रोड

25 फरवरी 2026 8631 मिर्जापुर जीडी बिनानी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज

25 फरवरी 2026 500 भदौही जिला रोजगार कार्यालय, ज्ञानपुर

25 फरवरी 2026 18,020 सहारनपुर क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय व सरकारी आईटीआई

25 फरवरी 2026 9442 गौतमबुद्ध नगर विश्वेश्वर्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ग्रेटर नोएडा

25 फरवरी 2026 1124 महोबा वीरभूमि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज

26 फरवरी 2026 6448 अमेठी रणवीर रणंजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

26 फरवरी 2026 4933 झांसी बुन्देलखंड महाविद्यालय

26 फरवरी 2026 6338 अयोध्या एमबीए विभाग, आईटीआई कैंपस, डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय

26 फरवरी 2026 6341 आजमगढ़ डीएवी पीजी कॉलेज

27 फरवरी 2026 1160 उन्नाव विरेंद्र स्वरूप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बंथर

27 फरवरी 2026 5945 रायबरेली कर्मयोगी डिग्री कॉलेज

28 फरवरी 2026 450 कानपुर नगर नारायण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, गंगागंज पनकी

28 फरवरी 2026 50 बुलंदशहर जी एंड आर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी

28 फरवरी 2026 3231 जौनपुर जिला सेवायोजन कार्यालय