Chhatrapati Shivaji Maharaj Motivational Quotes: छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर जानें उनके प्रेरणादायी और अनमोल विचार

Shivaji Maharaj Motivational Quotes: आज 19 फरवरी को देशभर में अदम्य साहस और स्वाभिमान के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती श्रद्धा और गर्व के साथ मनाई जा रही है। यह दिन सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व की याद भर नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और स्वराज के संकल्प को दोहराने का अवसर भी है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने कठिन परिस्थितियों को करीब से देखा। लेकिन हालात चाहे जैसे रहे हों, उन्होंने अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं किया। आगे चलकर उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और स्वराज का सपना साकार किया।